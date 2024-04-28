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比亚迪三大子品牌携众多新产品新技术亮相北京车展

2024年04月28日15:54 | 来源：人民网
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人民网北京4月28日电 （焦磊）日前，比亚迪旗下三大子品牌腾势、方程豹、仰望携全新车型及技术产品亮相2024北京车展。

腾势汽车在车展上发布了全新专属技术平台——“易三方”。同时，“易三方”首搭车型腾势Z9GT也在车展上首发亮相。新车定位智能豪华旗舰轿车，搭载CTB电池车身一体化技术，并提供多激光雷达选装方案，搭载“天神之眼”高阶智能驾驶辅助系统。据介绍，易三方基于整车智能战略打造，是全球首个能同时实现三电机独立驱动和独创后轮转向的技术平台，兼顾纯电和混动。

腾势汽车总经理兼首席共创官赵长江表示，随着“Z”系列首款车型发布，腾势汽车进一步完善了现有智慧产品矩阵，成为全球首个实现MPV、SUV、轿车全品类覆盖的新能源汽车品牌。

作为比亚迪旗下全新个性化品牌的方程豹，在车展上亮相了豹5、豹8、豹3（概念车SUPER 3），以及跑车SUPER 9。据了解，豹8基于比亚迪DMO超级混动越野平台打造，定位为大型硬派SUV，将于2024年第三季度正式上市。而尺寸更小的豹3则定位为中型硬派城市越野SUV，将是方程豹汽车旗下首款纯电动车型。

“豹5、豹8、豹3构成的‘583’硬派家族及跑车SUPER 9是方程豹规划中‘2+X’产品体系的初步落地。”方程豹汽车相关负责人表示。

此外，仰望汽车产品、技术矩阵持续扩充，携旗下仰望U8、仰望U9、仰望U7亮相展会，集中展示了基于核心技术易四方与云辇打造的百万级高端产品矩阵。车展首日，云辇-Z技术发布，并首发搭载在仰望U7上。

据介绍，云辇-Z以4个高度集成化的悬浮电机替代传统的液压减振器，能量传递损耗更小，通过悬浮电机直接发电，实现能量回收，给电池充电。作为仰望第三款车型百万级旗舰轿车，仰望U7配备易四方、云辇-Z以及“天神之眼”高阶智驾辅助系统。

(责编：孙红丽、吕骞)
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