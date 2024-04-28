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首款中型轿车预售 领克完善新能源矩阵

2024年04月28日15:54 | 来源：人民网
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人民网北京4月28日电 （焦磊、实习生张泊洋）随着新能源汽车下半场开启，混合动力产品市场份额不断增加，市场前景广阔。日前，领克07 EM-P在北京国际车展开启预售，提供126长续航Pro、Halo、Ultra三种版型，新车将于5月中旬正式上市。

据介绍，作为领克品牌首款新能源中型轿车，领克07 EM-P搭载原创研发的EM-P超级增程，在性能、智能、续航上为用户提升出行体验。

在智能方面，领克07 EM-P提供全场景、多屏交互体验。92英寸AR HUD（一种将增强现实技术应用于抬头显示的汽车智能座舱系统）赋能驾驶中使用超广角、覆盖三车道的实景导航。

娱乐交互方面，驻车模式下，AR-HUD具备电影巨幕功能，车内还搭载了偏爱灵动屏，可以根据不同的用车场景，实现智能灵动旋转。此外，后排搭载的Co Pad高清智慧屏可通过Flyme Link实现音响、座椅、空调、导航等众多控车功能。

据了解，领克07 EM-P采用1.5T四缸电混引擎和DHT Evo双电机系统，综合功率达280kW，依托智能算法，能根据速度和路况实时智能调整车辆工作状态，进行不同动力的智能切换，全场景保持高效的性能输出。领克07 EM-P的CLTC工况纯电续航里程达126km，满油满电的CLTC工况综合续航里程超过1400km。

领克相关负责人表示，随着领克07 EM-P预售发布，以领克07 EM-P、08 EM-P组成的EM-P品牌阵容将通过SUV+轿车的不同产品类型，阶梯式布局的价位，纯电燃油兼备的能源优势以及服务体系，覆盖高端中型新能源市场的需求，为用户提供个性多元的新能源出行体验。

(责编：孙红丽、吕骞)
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