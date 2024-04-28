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发力高价值比车型 传祺GS4 MAX提升安全装备

2024年04月28日15:54 | 来源：人民网
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人民网北京4月28日电 （焦磊）当前，汽车市场产品迭代加速，高价值比车型成为消费者青睐对象。日前，广汽传祺GS4 MAX正式上市，新车定义为10万级家用SUV，推出1.5T领航版和1.5T旗舰版2款配置。

安全、空间和经济三个方面，是高价值比车型的主要聚焦点。据悉，传祺GS4 MAX在安全装备方面实现提升。新车采用安全笼式车身设计，乘员舱核心骨架使用超高强度钢比例达100%，全系标配环抱式8安全气囊，覆盖全车10个位置，安全气囊点爆时长为0.008秒。主动安全方面，新车不仅采用了燃爆式预紧限力安全带，还全系标配传祺自研的ADiGO Pliot智能辅助驾驶，拥有8项L2级智驾辅助功能，并搭载了540°全景影像。

对于家庭用车来说，使用经济性是影响消费者购车的关键因素之一。传祺GS4 MAX采用第三代钜浪动力1.5TGDI发动机，搭配7WDCT高效湿式双离合变速箱的动力组合，最大功率130kW，最大扭矩270N·m，拥有最大燃效40.48%，WLTC百公里油耗6.8L。

此外，新车还配置了影子车手车辆自适应动态控制系统，可以智能识别车辆当前工况及驾驶员风格，自适应调节油门灵敏度与弯道辅助控制模式，长时间驾驶后可生成更符合个人特征的驾驶辅助设置。

(责编：孙红丽、吕骞)
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