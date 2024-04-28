人民网北京4月28日电 （记者孙阳）4月28日，中国移动在其2024算力网络大会上正式发布一体化算力网络领航数智产业行动计划，集中展示在算力、算网、算数、算脑等方面的发展成果，并宣布将推动算力网络加速迈向算网3.0新阶段。

据了解，2021年，中国移动原创性提出“算力网络”全新理念。两年多以来，已圆满完成算网1.0的既定目标、全面启动算网2.0阶段工作。联合产业各方推进“算力网络”从概念原型走向产业实践，构建超大规模智算中心、建设高速算间网络、打造新一代数联网、自主研发算网大脑四大基座能力，不断以技术创新推动算力网络发展走向纵深。

算力方面，以大算力赋能大模型，构建“N+X”大规模智算基础设施。中国移动已打造一批万卡级、千卡级智算集群，以移动云为算龙头，赋能10万+客户数智化转型，在呼和浩特投产超大规模单体液冷智算中心，入选央企十大超级工程。

算网方面，以光筑基畅通大动脉，建设高速算间网络。今年3月，中国移动贯通商用全球首条400G全光网链路，建成全球领先的SRv6承载网络，全面贯通八大算力枢纽节点，打造1-5-20ms三级时延圈，夯实算网智联底座。

算数方面，以激活数据要素价值为核心，创新打造数联网（DSSN）。中国移动全面构建数据流通基础设施，提供一站式申请、开通数据流通专属算力网络功能，具备穿透式全流程存证监管，支持十亿级日交易订单，落地国家数据要素综合试验区中国数谷。

算脑方面，以AI+赋能一体化调度，创新打造算网大脑。依托自研九天大模型，中国移动已实现智能编排，统一调度通、智、超、量多样化算力，突破亿级每日调度能力；支撑算力、网络、任务、应用感知全覆盖，落地AI交互式智能服务、“数据快递”任务式服务，打造长三角枢纽算力调度平台标杆，助力“东数西算”工程落地。

同时，中国移动在会上正式发布大云磐石DPU，将应用于移动云新一代大云磐石DPU产品，实现关键技术自主可控。据介绍，磐石DPU芯片拥有400Gbps的数据传输能力，将国产DPU芯片最高传输速率提升一倍，达到全球顶尖水平。该芯片拥有每秒处理百万个数据包的存储能力，远程直接存取数据（RDMA）的时延低至5微秒。同时，还具有低功耗、低成本特性，依托该芯片打造的磐石DPU硬件板卡，较上一代硬件板卡功耗下降50%，成本下降50%。

(责编：孙红丽、吕骞)

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