新华社贵阳4月28日电（记者骆飞）28日15时30分，随着缆索吊装缓缓下降，最后一个节段钢桁梁精准地安放到预定位置，标志着纳晴高速牂牁江大桥顺利实现合龙。

牂牁江大桥地处贵州晴隆、普安、水城、六枝等4县（区）的交界处，是一座双塔单跨钢桁梁悬索桥。整座大桥全长1849米，主跨1080米，桥面至江面最高距离380米，是纳晴高速重点控制性工程之一。

纳晴15标项目经理赵明富介绍，牂牁江大桥是一座从下构到上构实现全过程“纯贵州造”的悬索桥。

现场负责合龙吊装的纳雍至晴隆高速公路第T15合同段项目经理部主管技术员王恩旭介绍，大桥主桥钢桁梁共有73个节段，采用现场拼装、缆索吊系统吊装的方式，从大桥主跨中部向两岸同步对称架设。

“本次合龙段吊装的是晴隆岸QZ04号节段，节段重量为219.2吨，吊装高度约109米，累计耗时2小时。”王恩旭说，建设团队采用吊装能力达300吨的智能化缆索吊装系统进行吊装，努力将重要吊装节点的误差控制在毫厘之间。

牂牁江大桥建成后，两岸路程将由原来1小时缩短为1分钟，也将为纳雍至兴义高速公路顺利建成通车打下坚实基础，届时将有利于优化和完善贵州西部地区路网布局，有效带动沿线地区经济社会发展。

(责编：王静、杨光宇)

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