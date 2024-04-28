人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

尺素金声｜实物量指标有热度，中国经济走势将持续回升向好

2024年04月28日18:04 | 来源：人民日报客户端
小字号

4月16日，中国经济“一季报”出炉。国内生产总值同比增长5.3%，固定资产投资同比增长4.5%，高技术制造业增加值同比增长7.5%……中国经济起步平稳、稳中有进。

首季开局良好，走势将会怎样？宏观经济“大账”之外，煤电油气运等一个个鲜活可感的实物量指标，为我们提供了重要参考。

用电量里探“冷暖”，企业生产热力足。

一季度，全社会用电量同比增长9.8%，其中第二产业用电量同比增长8%。用电量，尤其是工业用电量，直接反映企业生产运行时间的长短。较快增长的用电量，映照出一幅生产任务更加饱满、产出水平不断提升的繁忙图景。

在广州番禺，广汽埃安智能总装车间马力全开，每53秒就能下线一台新能源汽车，今年正加快全球化步伐，向更高的产销目标迈进；在贵州贵安新区，新能源电池材料集群和数据中心集群快速崛起，一季度用电量同比分别增长152.6%和51.5%……

上扬的用电曲线里，也勾勒着千行百业向“新”而行、以“质”致远的清晰轮廓。中国电力企业联合会数据显示：一季度，高技术及装备制造业用电量同比增长14.5%，消费品制造业用电量同比增长10.3%，这背后，是新质生产力的加快形成、内需潜力的稳步释放。

货运量中看“阴晴”，消费市场活力旺。

一季度，全国货运量同比增长5.3%，港口货物吞吐量同比增长6.1%，快递业务量同比增长25.2%……多项反映全社会物流情况的数据显示，中国内需市场正不断回暖。

交通干线上，车流穿梭，商流活跃。山东曹县电商物流中心，分拣平台作业繁忙。“国潮风”起催生消费热潮，仅春节期间，曹县马面裙销售额便超过3亿元。

港口码头里，货轮云集，物流畅通。广西北部湾钦州港，满载着电子元件和轻工产品的铁海联运班列忙碌开行。今年以来，西部陆海新通道海铁联运班列集装箱运量已超20万标箱，创历年同期新高。

无论是企业对生产要素的需求，还是消费者对生活用品的需要，都要借助多种货物运输进行跨区域调配来满足。多项货运指标向好显示：流动的中国正焕发勃勃生机。

实物量指标是经济增长的直接反应，也是观察经济走势的重要窗口。它的不断走高，既是一季度中国经济稳中有进的有力佐证，也预示着经济持续向好的发展走势。

一组高频指标告诉我们，中国经济“热力值”正在升温。来自国家信息中心的数据显示，一季度，线下消费热度指数同比增长9.9%，其中3月增长17.7%，线下消费更加活跃；工厂车间用工旺，一季度，企业工价指数同比增长8.1%，生产经营活力回升；设备换新热度高，3月制造业投资热度指数增速超四成，其中与设备更新、改造、升级相关热度同比增长65.5%，“换新”激发投资潜能。

近期，多家外国机构相继上调中国经济增长预期，高盛、花旗均表示“5%左右”的GDP增速目标可以实现，并将全年中国GDP增速预测分别从此前的4.8%和4.6%上调至5%。

良好的开局，提振了信心，也孕育着希望。随着政策红利继续释放，内生动力不断增强，中国经济走势将持续回升向好。

(责编：王静、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
提升数据安全治理能力 推动国际法治合作成共识
　　人民网北京4月28日电 （记者许维娜）数字经济时代，加强数据安全治理已成为维护国家安全和国家竞争力的战略需要。2024中关村论坛年会举办期间，“数据安全”成为嘉宾热议的高频词。…
AI天玑系统将全量推送 小鹏加速开启智能汽车AI时代
　　人民网北京4月28日电 （记者孙阳）2024北京车展期间，中国汽车品牌的强势亮相备受行业关注。其中，小鹏汽车携小鹏X9、G6、G9、P7i等主力车型亮相。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部