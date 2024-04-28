4月16日，中国经济“一季报”出炉。国内生产总值同比增长5.3%，固定资产投资同比增长4.5%，高技术制造业增加值同比增长7.5%……中国经济起步平稳、稳中有进。

首季开局良好，走势将会怎样？宏观经济“大账”之外，煤电油气运等一个个鲜活可感的实物量指标，为我们提供了重要参考。

用电量里探“冷暖”，企业生产热力足。

一季度，全社会用电量同比增长9.8%，其中第二产业用电量同比增长8%。用电量，尤其是工业用电量，直接反映企业生产运行时间的长短。较快增长的用电量，映照出一幅生产任务更加饱满、产出水平不断提升的繁忙图景。

在广州番禺，广汽埃安智能总装车间马力全开，每53秒就能下线一台新能源汽车，今年正加快全球化步伐，向更高的产销目标迈进；在贵州贵安新区，新能源电池材料集群和数据中心集群快速崛起，一季度用电量同比分别增长152.6%和51.5%……

上扬的用电曲线里，也勾勒着千行百业向“新”而行、以“质”致远的清晰轮廓。中国电力企业联合会数据显示：一季度，高技术及装备制造业用电量同比增长14.5%，消费品制造业用电量同比增长10.3%，这背后，是新质生产力的加快形成、内需潜力的稳步释放。

货运量中看“阴晴”，消费市场活力旺。

一季度，全国货运量同比增长5.3%，港口货物吞吐量同比增长6.1%，快递业务量同比增长25.2%……多项反映全社会物流情况的数据显示，中国内需市场正不断回暖。

交通干线上，车流穿梭，商流活跃。山东曹县电商物流中心，分拣平台作业繁忙。“国潮风”起催生消费热潮，仅春节期间，曹县马面裙销售额便超过3亿元。

港口码头里，货轮云集，物流畅通。广西北部湾钦州港，满载着电子元件和轻工产品的铁海联运班列忙碌开行。今年以来，西部陆海新通道海铁联运班列集装箱运量已超20万标箱，创历年同期新高。

无论是企业对生产要素的需求，还是消费者对生活用品的需要，都要借助多种货物运输进行跨区域调配来满足。多项货运指标向好显示：流动的中国正焕发勃勃生机。

实物量指标是经济增长的直接反应，也是观察经济走势的重要窗口。它的不断走高，既是一季度中国经济稳中有进的有力佐证，也预示着经济持续向好的发展走势。

一组高频指标告诉我们，中国经济“热力值”正在升温。来自国家信息中心的数据显示，一季度，线下消费热度指数同比增长9.9%，其中3月增长17.7%，线下消费更加活跃；工厂车间用工旺，一季度，企业工价指数同比增长8.1%，生产经营活力回升；设备换新热度高，3月制造业投资热度指数增速超四成，其中与设备更新、改造、升级相关热度同比增长65.5%，“换新”激发投资潜能。

近期，多家外国机构相继上调中国经济增长预期，高盛、花旗均表示“5%左右”的GDP增速目标可以实现，并将全年中国GDP增速预测分别从此前的4.8%和4.6%上调至5%。

良好的开局，提振了信心，也孕育着希望。随着政策红利继续释放，内生动力不断增强，中国经济走势将持续回升向好。

(责编：王静、杨光宇)

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