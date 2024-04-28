新华社北京4月28日电（记者胡喆、付瑞霞）记者从中国航天科技集团有限公司获悉，4月28日，由中国航天科技集团六院自主研制的130吨泵后摆液氧煤油发动机完成四机并联点火试验，发动机总推力超500吨，这是我国液体动力发展史上推力最大、系统最为复杂的一次发动机点火试验，是首次大推力液氧煤油发动机四机并联点火试验，对四机并联方案进行了“全面体检”，为今年新型火箭首飞奠定了坚实的动力基础。

泵后摆发动机，是一种将摇摆装置后置的发动机，能够有效减小发动机工作占用空间、减轻发动机结构重量、降低火箭伺服摇摆力矩。六院研制团队突破了高温高压大流量富氧燃气摇摆装置等关键技术，并进一步优化了发动机系统方案，解决了大功率旋转机械振动控制等难题。该发动机与现役的120吨级液氧煤油发动机相比，推力更大、性能更高、结构更紧凑，在同等火箭直径内可布局更多的发动机，有效提高火箭运载能力。

四机并联，是把四台技术成熟的发动机系统“组合”在一起工作，而不是简单的“捆绑”在一起，这样既可以为火箭提供更大的推力，又可以一定程度减少系统的复杂程度。多台发动机协同工作给研制工作提出了许多新要求，带来了许多新挑战。六院研制团队通过深入的机理分析和大量的数字仿真，攻破了起动同步性、复杂力热耦合环境、故障识别与处置、垂直装配与整体交付、试验及测控等多项技术难题，确保了发动机和四机并联方案的稳妥可靠。

六院主管副院长兼液氧煤油发动机总师李斌表示，四机并联试车成功，验证了泵后摆发动机多机工作的协调性和最大力热环境下的工作可靠性，证明了发动机完全具备了飞行应用的条件。

试验结束后，发动机经检测处理，将交付飞行应用。

(责编：王静、袁勃)

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