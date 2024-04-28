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商务部印发实施数字商务三年行动计划

2024年04月28日20:25 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月28日电（记者谢希瑶）记者28日从商务部获悉，商务部近日印发实施《数字商务三年行动计划（2024-2026年）》，行动计划开展5项重点行动、共20条具体举措。

　　一是开展“数商强基”行动，提出培育创新主体、构建监测评价体系、提升治理水平、强化智力支撑、推动规范发展5项举措，持续夯实数字商务发展基础。

　　二是开展“数商扩消”行动，提出培育壮大新型消费、促进线上线下融合、激发农村消费潜力、促进内外贸市场对接、推动商贸流通领域物流数字化发展5项举措，更好激发数字消费活力。

　　三是开展“数商兴贸”行动，提出提升贸易数字化水平、促进跨境电商出口、拓展服务贸易数字化内容、大力发展数字贸易4项举措，加快培育对外贸易新优势。

　　四是开展“数商兴产”行动，提出建强数字化产业链供应链、优化数字领域吸引外资环境、扩大数字领域对外投资合作3项举措，推动赋能现代化产业体系建设。

　　五是开展“数商开放”行动，提出拓展“丝路电商”合作空间、开展数字规则先行先试、积极参与全球数字经济治理3项举措，不断深化数字经济国际合作。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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