国务院国资委副主任王宏志4月28日表示，要以更大力度的国企改革推动发展新质生产力，当前工作重点之一是要从内外体系、考核激励、宽容失败、应用场景等四方面攻坚，持续完善国有企业科技创新体制机制，打通发展新质生产力的堵点、卡点。

4月28日，国务院国资委在湖南株洲以现场和视频相结合的形式举行国有企业改革深化提升行动现场推进会。王宏志是在此次会议上作出上述表示的。

在科技创新体系方面，王宏志表示，创新要求较高、任务较重的中央企业和地方重点国有企业，要全面梳理创新要素配置洼地和流动壁垒，构建与完成创新任务要求相适应的创新体系。同时，企业要注重与外部创新力量有机衔接，持续推动各类创新联合体有效运转。

在完善考核激励方面，王宏志说，对基础研究、前瞻性颠覆性研究，国资国企要建立中长周期考核和差异化支持制度；要以鲜明的导向加大对创新骨干人员的激励力度，把工资总额增量优先用于作出贡献的科技人才，对承担国家重大科技项目的科研团队工资总额实行单列，尽快推动职务科技成果赋权改革试点扩面。

在新一轮国企改革中，如何真正落实创新包容机制受到关注。王宏志表示，国资国企落实“三个区分开来”要求，要建立以信任为基础的人才使用机制，对履行勤勉尽责义务且未牟取非法利益的，不因科研路线选择、科技成果后续价值变化而承担责任。

此外，他说，国有企业要带头优先使用首台（套）装备、首批次材料、首版次软件等自主创新成果，积极提供应用场景、试用环境。目前，至少有66家中央企业建立了“三首”采购绿色通道，还未建立的企业要加快建立，做到畅通管用。（记者王希、周楠）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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