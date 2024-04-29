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一季度全国空气和水环境质量持续改善

2024年04月29日09:13 | 来源：光明日报
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原标题：一季度全国空气和水环境质量持续改善

本报北京4月28日电（记者张蕾）今年一季度，全国环境空气质量和水生态环境质量总体均持续改善。

生态环境部新闻发言人裴晓菲在28日举行的新闻发布会上介绍了这一情况。

他介绍，从环境空气质量状况来看，一季度，全国339个地级及以上城市PM2.5平均浓度为43微克/立方米，同比下降6.5%；空气质量优良天数比例为83.6%，同比上升3.5个百分点；重度及以上污染天数比例为2.4%，同比下降0.9个百分点。

其中，京津冀及周边地区“2+36”城市、汾渭平原13个城市PM2.5平均浓度同比分别下降7.2%和16.7%，优良天数比例同比分别上升10.9和13.1个百分点。但长三角地区31个城市PM2.5平均浓度同比上升12.8%，优良天数比例同比下降4.6个百分点。

从水生态环境质量状况来看，3641个国家地表水考核断面中，水质优良（Ⅰ至Ⅲ类）断面比例为89.9%，同比上升0.8个百分点；劣Ⅴ类断面比例为0.7%，同比上升0.1个百分点。主要污染指标为化学需氧量、高锰酸盐指数和总磷。其中，长江、黄河等主要江河水质优良断面比例为91.5%，同比上升1.2个百分点；劣Ⅴ类断面比例为0.5%，同比上升0.1个百分点。

数据同时显示，监测的201个重点湖库中，水质优良湖库比例82.1%，同比上升1.1个百分点；劣Ⅴ类水质湖库比例4.5%，同比下降0.1个百分点。主要污染指标为总磷、化学需氧量和高锰酸盐指数。

(责编：罗知之、陈键)
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