人民网记者 杨虞波罗

浙江绍兴柯桥区安昌古镇游人如织。人民网 陈陆洵摄

“请了三天假，‘五一’假期准备带一家人去西藏深度游，孩子期盼很久了，他特别兴奋。”来自天津的许女士说。

今年“五一”，不少游客选择了“请3休9”的拼假策略，以此获得连休9天的超长假期。记者从多家在线旅游平台了解到，今年“五一”假期，长线游、出境游成为更多游客的选择。

美团数据显示，西安、成都作为西北、川西环线游的热门起点城市，五一文旅预订热度位居全国前十；途牛数据显示，“五一”团期预订数据显示，在出游距离上，国内长线游是更多游客的选择，出游人次占比达46%；飞猪数据显示，出境游迎来预订高峰，相关服务预订量在去年快速反弹的基础上，创下接近100%的强劲增长。

清名桥历史文化街区一景。人民网记者 王继亮摄

“五一期间我们以四川的长线游玩线路为主。今年九寨沟、川西线路很火，沿线住宿基本上是一房难求。”四川一旅行社介绍。

在热门景区方面，北京环球影城度假区、上海迪士尼度假区、广州长隆欢乐世界等主题乐园，是“五一”假期家长遛娃的热门之选。此外，南京红山动物园、成都大熊猫繁育研究基地等“明星”动物园，也吸引了亲子游群体。西安、长沙则凭借各自的历史和潮流文化，受到年轻游客青睐。作为热播剧《与凤行》的取景地，浙江丽水旅游热度也迎来大幅上涨。

南开大学现代旅游业发展省部共建协同创新中心主任石培华表示，中长线旅游的火热反映了旅游市场的多样性和个性化需求。游客越来越倾向于具有挑战性和探索性的长途旅游，生活水平的提高和便捷的交通也为实现这样的探索提供了现实条件。

近期不断更新的免签政策，激活了我国出境游市场，让出境游在今年“五一”假期迅速走红。携程数据显示，“五一”出境搜索指数同比上升52%，“五一”出境预订量增长明显。

许多中小城市的游客开始计划出境游，东亚、东南亚等目的地多数游客出国的第一站。同程旅行数据显示，曼谷、吉隆坡、东京、普吉、新加坡、大阪、首尔、迪拜、胡志明市和清迈是“五一”假期最热门的出境游目的地。

此外，很多游客不再满足于走马观花式参观，而是选择深入小城探索。例如盛产美酒的法国勃艮第、《情书》里唯美空灵的日本小樽、一年四季都能滑雪的瑞士采尔玛特等成为游客出游的热门选择。

“随着人们生活水平的提高和旅游观念的转变，消费者开始追求更加丰富和深度的旅游体验。”石培华认为，国际航线的恢复和供给提升，以及签证办理流程的便利化，都为出境游提供了更好的条件。

“五一”假期旅游消费预定热潮来临，折射出中国内需的“大潜能”。石培华表示，如今消费者愿意为高品质的旅游体验付出更多的费用，这种消费层级的提升，不仅推动了旅游市场的升级发展，也体现了我国消费者消费观念的成熟和升级。

如何进一步激发消费潜力？石培华谈到，首先要改善消费环境，提高产品和服务质量，增强消费者信心。其次要推动互联网与更多传统消费相互渗透融合，发展消费新业态新模式，满足消费者多元化的需求。

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(责编：杨虞波罗、吕骞)

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