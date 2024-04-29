原标题：【这些提振经济的好做法】如何助初创企业“从0到1”？且看这套“组合拳”

【这些提振经济的好做法】

在重庆市璧山区的一栋大楼里，重庆创新燃料电池技术产业研究院有限公司的工作人员正在进行新产品测试。

这家初创企业的研发团队突破了氢燃料电池轻量化设计难题，能够优化飞行器动力系统，延长飞行器的续航时间……这让公司副总经理孙渝辉特别开心。

不过，他也有烦恼：如何运营管理，怎样组织生产……这些都是这家新公司面对的难题。

经验不足，怎么办？孙渝辉来到重庆高新技术产业研究院有限责任公司（以下简称“研究院”）规划发展部，虚心请教。

“别急，我们来帮你！”研究院派出专业团队，帮助公司建章立制、搭建组织架构、招引高端人才、梳理发展思路，还帮助公司设计建成投用空冷电堆半自动生产线……

运营和生产的问题解决了。接下来，新产品怎样打开销路？孙渝辉又向研究院求助：“我们还需要一些人员，帮忙开拓市场。”

“不说二话，派人！”研究院答应得干脆。很快，近10人的市场专班组建起来，收集无人机、两轮车、备用电源等市场领域客户需求，有针对性地开拓市场。好货不愁销！旺盛的市场需求，又带动了公司技术研发的迭代循环。

研究院的一套“组合拳”，让这家初创企业发展得有模有样。

“重庆高新技术产业研究院是一家‘生成高新技术企业的企业’，在国内率先探索形成了‘研究院经济’模式。”规划发展部部长林培思告诉记者，研究院选取有价值的科技创新成果进行孵化，成立新公司，配齐要素资源，帮助企业实现“从0到1”，为科技成果从实验室走向生产线铺设“快车道”。

在重庆高新技术产业研究院的孵化下，已有57家“硬科技”企业落地，精准转化重庆大学、厦门大学等高校超600项高价值原创专利技术，中试熟化100多项高技术产品。

（本报记者 张国圣 李宏）

(责编：罗知之、陈键)

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