原标题：我国推力最大液体动力点火试验圆满成功

本报北京4月28日电 记者张胜、张蕾从中国航天科技集团有限公司第六研究院（以下简称“航天科技集团六院”）获悉：28日，由该院自主研制的130吨泵后摆液氧煤油发动机完成四机并联点火试验，发动机总推力超过500吨。这是我国液体动力发展史上推力最大、系统最复杂的一次发动机点火试验，也是首次大推力液氧煤油发动机四机并联点火试验，不仅对四机并联方案进行了“全面体检”，也为今年新型火箭首飞奠定了坚实的动力基础。

泵后摆发动机是一种将摇摆装置后置的发动机，能够有效减小发动机工作占用空间，减轻发动机结构重量，降低火箭伺服摇摆力矩。航天科技集团六院研制团队突破高温高压大流量富氧燃气摇摆装置等关键技术，进一步优化发动机系统方案，解决了大功率旋转机械振动控制等难题。“与现役的120吨级液氧煤油发动机相比，该发动机推力更大、性能更高、结构更紧凑，在同等火箭直径内可以布局更多，能有效提高火箭的运载能力。”航天科技集团六院主管副院长兼液氧煤油发动机总师李斌介绍。

四机并联是把四台技术成熟的发动机系统组合在一起工作，而非简单“捆绑”在一起，如此既可以为火箭提供更大的推力，又能在一定程度上减少系统的复杂程度。航天科技集团六院研制团队通过深入的机理分析和大量的数字仿真，攻破了起动同步性、复杂力热耦合环境，故障识别与处置、垂直装配与整体交付、试验及测控等多项技术难题，确保发动机和四机并联方案稳妥可靠。

据悉，试验后，发动机经过检测处理，将交付飞行应用。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经