人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

第135届广交会二期结束

绿色“好物”彰显创新魅力

本报记者 唐一歌 吴春燕
2024年04月29日09:15 | 来源：光明日报
小字号

原标题：绿色“好物”彰显创新魅力

4月27日，第135届广交会第二期落下帷幕，第三期将于5月1日开展。尽管近日来广州遭遇连续暴雨等极端天气，但全球展客商热情不减，广交会的“超级流量”效应持续显现。截至4月27日，共有214个国家和地区的191928名境外采购商到会，比上届同期增长22.1%。

绿色低碳成为本届广交会的一大亮点。据统计，本届广交会现场展出的新品或将超过100万件，其中绿色低碳产品超45万件。以“品质家居”为主题的第二期展会上，日用消费类产品的“含绿量”显著提升，更多体现新质生产力的创新、质优、低碳产品成为中国制造拓展国际市场的“新名片”。

挥挥手，“太空舱门”就快速开启，让扔垃圾变得酷炫有趣。在广东亿科智能家居科技有限公司展位，一位来自南美的采购商刚做出抛扔手势，智能感应垃圾桶就迅速捕捉到这一动作，并“丝滑”地打开了盖子，引来一阵欢呼惊叹。“这款设计上很有‘未来感’的太空堡感应垃圾桶特别受客商欢迎。它配备了新能源汽车级的锂电池，不仅续航强劲，也更绿色环保。”该公司负责人告诉记者，“消费者对‘物美价廉’的需求一直没有改变，企业要做的是坚持匠心品质，不断进行创新研发，让产品持续焕新升级。我们希望在广交会这个国际舞台上，展现出中国品牌走向世界的自信。”

将绿色理念融于产品创新，已是众多参展企业的共识。在浙江锦凯智塑科技有限公司的展位前，采购商咨询、洽谈十分热烈。“本届广交会，我们带来了现制茶饮包装容器、现磨咖啡包装容器等产品，都是以绿色材料PET为基础原材料的。”展位负责人告诉记者，该公司可年产60亿套APET直饮容器和3万吨光学级BOPET膜，前者是可降解性塑料，后者是可回收材料，深受日韩和欧美等国家和地区客户的青睐。“目前，我们已引入自动化智能生产线、智能物流仓储设备和智能检测设备。本届广交会我们非常有信心拿下大订单！”展位负责人说。

第二期开展以来，上海思乐得不锈钢制品有限公司的展位就被围得“水泄不通”。其中，荣获2024iF设计大奖的“去塑”全钢保温杯格外引人注目。它不含任何塑件和硅胶密封件，仅凭瓶身的双层真空工艺就能达到长时间保温的效果。“这款创新性产品凝聚了公司30多年的工艺和技术，整个杯子只采用一种材质——奥氏体不锈钢SUS304，这是我们‘去塑化’设计理念的最好体现。”该公司展位工作人员自豪地告诉记者，此系列产品一经推出就获得众多境外采购商的青睐。

来到国家高新技术企业江苏常州洛基木业有限公司的展位前，记者了解到废弃秸秆利用的“新思路”，该公司利用秸秆替代原料研发生产的复合地板远销海外。“经过多年努力，这项技术荣获国家科技进步二等奖，不仅破解了农民焚烧秸秆的难题，也为增加农民收入、助力乡村振兴作出了贡献。”该公司总经理陆斌告诉记者，“与广交会结缘17年，公司70%的海外客户都是在广交会上结识的。当年，我们还是一家劳动密集型企业，如今，我们的科技创新产品已经远销海外10多个国家和地区，国际市场份额不断增加。”

将塑料回收再生成为吸音墙板等环保建材、利用甘蔗浆制成100%可自然降解的餐具、能实现长效防腐的仿生超能材料……本届广交会上，与生活息息相关的绿色“好物”数不胜数。践行新发展理念、研发环境友好的绿色低碳产品已是中国企业的主动作为，在广交会的大舞台上，中国制造的创新力处处彰显。

（本报记者 唐一歌 吴春燕）

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
劳动者的荣光：克难奋进 传递希望
　　在我们周围，每一位普通的劳动者都在静静地坚守着他们的岗位，他们用汗水致敬自己的责任，以勤奋点缀社会。 劳动者的荣光，在于他们的奉献与坚持。…
“五一”假期长线游、出境游受热捧 假日消费活力不减
　　浙江绍兴柯桥区安昌古镇游人如织。人民网 陈陆洵摄 “请了三天假，‘五一’假期准备带一家人去西藏深度游，孩子期盼很久了，他特别兴奋。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部