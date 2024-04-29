本报记者 唐一歌 吴春燕

原标题：绿色“好物”彰显创新魅力

4月27日，第135届广交会第二期落下帷幕，第三期将于5月1日开展。尽管近日来广州遭遇连续暴雨等极端天气，但全球展客商热情不减，广交会的“超级流量”效应持续显现。截至4月27日，共有214个国家和地区的191928名境外采购商到会，比上届同期增长22.1%。

绿色低碳成为本届广交会的一大亮点。据统计，本届广交会现场展出的新品或将超过100万件，其中绿色低碳产品超45万件。以“品质家居”为主题的第二期展会上，日用消费类产品的“含绿量”显著提升，更多体现新质生产力的创新、质优、低碳产品成为中国制造拓展国际市场的“新名片”。

挥挥手，“太空舱门”就快速开启，让扔垃圾变得酷炫有趣。在广东亿科智能家居科技有限公司展位，一位来自南美的采购商刚做出抛扔手势，智能感应垃圾桶就迅速捕捉到这一动作，并“丝滑”地打开了盖子，引来一阵欢呼惊叹。“这款设计上很有‘未来感’的太空堡感应垃圾桶特别受客商欢迎。它配备了新能源汽车级的锂电池，不仅续航强劲，也更绿色环保。”该公司负责人告诉记者，“消费者对‘物美价廉’的需求一直没有改变，企业要做的是坚持匠心品质，不断进行创新研发，让产品持续焕新升级。我们希望在广交会这个国际舞台上，展现出中国品牌走向世界的自信。”

将绿色理念融于产品创新，已是众多参展企业的共识。在浙江锦凯智塑科技有限公司的展位前，采购商咨询、洽谈十分热烈。“本届广交会，我们带来了现制茶饮包装容器、现磨咖啡包装容器等产品，都是以绿色材料PET为基础原材料的。”展位负责人告诉记者，该公司可年产60亿套APET直饮容器和3万吨光学级BOPET膜，前者是可降解性塑料，后者是可回收材料，深受日韩和欧美等国家和地区客户的青睐。“目前，我们已引入自动化智能生产线、智能物流仓储设备和智能检测设备。本届广交会我们非常有信心拿下大订单！”展位负责人说。

第二期开展以来，上海思乐得不锈钢制品有限公司的展位就被围得“水泄不通”。其中，荣获2024iF设计大奖的“去塑”全钢保温杯格外引人注目。它不含任何塑件和硅胶密封件，仅凭瓶身的双层真空工艺就能达到长时间保温的效果。“这款创新性产品凝聚了公司30多年的工艺和技术，整个杯子只采用一种材质——奥氏体不锈钢SUS304，这是我们‘去塑化’设计理念的最好体现。”该公司展位工作人员自豪地告诉记者，此系列产品一经推出就获得众多境外采购商的青睐。

来到国家高新技术企业江苏常州洛基木业有限公司的展位前，记者了解到废弃秸秆利用的“新思路”，该公司利用秸秆替代原料研发生产的复合地板远销海外。“经过多年努力，这项技术荣获国家科技进步二等奖，不仅破解了农民焚烧秸秆的难题，也为增加农民收入、助力乡村振兴作出了贡献。”该公司总经理陆斌告诉记者，“与广交会结缘17年，公司70%的海外客户都是在广交会上结识的。当年，我们还是一家劳动密集型企业，如今，我们的科技创新产品已经远销海外10多个国家和地区，国际市场份额不断增加。”

将塑料回收再生成为吸音墙板等环保建材、利用甘蔗浆制成100%可自然降解的餐具、能实现长效防腐的仿生超能材料……本届广交会上，与生活息息相关的绿色“好物”数不胜数。践行新发展理念、研发环境友好的绿色低碳产品已是中国企业的主动作为，在广交会的大舞台上，中国制造的创新力处处彰显。

（本报记者 唐一歌 吴春燕）

(责编：罗知之、陈键)

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