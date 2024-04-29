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一季度新设外资企业同比增长20.7%——

我国市场吸引外资优势突出

2024年04月29日09:16 | 来源：光明日报
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原标题：我国市场吸引外资优势突出

数据显示，今年一季度，我国新设外资企业达1.2万家，同比增长20.7%。我国制造业实际使用外资达810.6亿元，其中高技术制造业引资达377.6亿元，占全国引资比重较上年同期分别提高2.3和2.2个百分点，医疗设备制造业引资同比大幅增长169.7%，充分显示出我国引资结构的持续优化。

“今年一季度新设外资企业大幅增长，数据背后，我们感受到外资企业看好中国市场和对在华投资的信心。”4月28日，中国贸促会新闻发言人赵萍在例行新闻发布会上表示，我国市场吸引外资的综合优势依然突出，一季度以来一系列稳经济、促开放、引外资的政策效应持续显现。

“我国良好的投资环境和高水平对外开放增强了外资企业投资中国的信心，投资中国、加码中国、深耕中国，外资企业也必将赢在中国。”赵萍介绍，今年一季度，中国贸促会对超600家外资企业进行了营商环境调研。总体来看，受访外资企业对我国营商环境的满意度评价较高，所有指标“满意”及以上评价占比均较去年四季度有所提升，对“获取经营场所”“办理结业手续”“市场准入”等9项指标评价“满意”及以上的企业占比超九成。

从市场信心情况看，受访外资企业对我国市场充满信心。其中，七成以上受访外资企业看好未来5年我国市场发展前景，环比提高约3.8个百分点，过半受访外资企业认为我国市场吸引力“上升”，环比提高约2.9个百分点。

从在华经营情况看，受访外资企业对在华经营预期总体乐观。过半数受访外资企业表示预期未来5年在华投资利润率会提高，来自欧洲的受访外资企业预期未来5年在华投资利润率提高的占比接近六成，高于其他地区。中国贸促会预计，今年在华有增资计划的受访外资企业占比环比将提高2.1个百分点。

中国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。随着我国新质生产力发展不断加快，以及一系列稳经济、促开放、引外资的政策效应持续显现，外资在华发展的条件和环境将越来越好。近期，美国管理咨询服务公司科尔尼发布了2024年全球外商直接投资信心指数，中国的排名从去年的第7位跃升至第3位，这从一个侧面反映了跨国公司将持续扩大在华投资的意愿。

（本报记者 张 翼）

(责编：罗知之、陈键)
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