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商务部印发实施数字商务三年行动计划

2024年04月29日09:18 | 来源：证券日报
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原标题：商务部印发实施数字商务三年行动计划

本报讯 （记者刘萌）4月28日，据商务部消息，近日，商务部印发实施《数字商务三年行动计划（2024-2026年）》（以下简称《行动计划》），提出推动商务各领域数字化发展的具体举措。

商务部电子商务司负责人表示，当前，全球经济数字化转型不断加速，数字经济成为高质量发展新引擎。我国连续11年位居全球第一大网络零售市场，跨境电商占货物贸易进出口比重持续提升，数字领域外资准入不断扩大，数字经济成为国际合作热点，我国商务领域新经济规模快速增长，在服务构建新发展格局中发挥了积极作用。

《行动计划》开展5项重点行动、共20条具体举措。

一是开展“数商强基”行动，提出培育创新主体、构建监测评价体系、提升治理水平、强化智力支撑、推动规范发展5项举措，持续夯实数字商务发展基础。

二是开展“数商扩消”行动，提出培育壮大新型消费、促进线上线下融合、激发农村消费潜力、促进内外贸市场对接、推动商贸流通领域物流数字化发展5项举措，更好激发数字消费活力。

三是开展“数商兴贸”行动，提出提升贸易数字化水平、促进跨境电商出口、拓展服务贸易数字化内容、大力发展数字贸易4项举措，加快培育对外贸易新优势。

四是开展“数商兴产”行动，提出建强数字化产业链供应链、优化数字领域吸引外资环境、扩大数字领域对外投资合作3项举措，推动赋能现代化产业体系建设。

五是开展“数商开放”行动，提出拓展“丝路电商”合作空间、开展数字规则先行先试、积极参与全球数字经济治理3项举措，不断深化数字经济国际合作。

下一步，商务部将指导地方商务主管部门做好文件落实和政策落地，全面提升商务各领域数字化发展水平，推动我国数字经济做强做优做大。

(责编：罗知之、陈键)
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