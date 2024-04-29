原标题：成都楼市全面取消限购 影响几何？

本报记者 舒娅疆 见习记者 陈 潇

4月28日，成都楼市传出重磅消息。成都市住房和城乡建设局官网发布《关于进一步优化房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》（以下简称《通知》）宣布，成都市范围内住房交易不再审核购房资格。即全市范围内住房交易不再审核户籍、社保等购房条件，不再限制购买套数。

在贝壳研究院成都分院资深分析师吴倩雯看来，目前，多个二线城市已全面取消限购。限制性政策放开有利于满足多样化居住需求，进一步巩固楼市修复节奏，增强购房者信心。

数据显示，成都市自2016年实施限购。在全面解除限购的同时，成都在其他政策方面也有相应的调整。具体来看，成都商品住房项目不再实施公证摇号选房，由企业自主销售。对社会关注度较高的热点项目，鼓励企业采取公证摇号选房销售。

《通知》还提出，推广首层架空层用于公共服务空间设置，提高住宅阳台等半开敞空间比例，推动郊区（市）县开发低密度、高品质住宅产品，进一步加大高品质住宅供给。

在房企政策支持方面，《通知》提出，推动城市房地产融资协调机制走深走实，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求。

值得一提的是，4月28日，成都住房公积金管理中心发布《关于提高多子女家庭首套房住房公积金最高贷款额度的通知》显示，符合住房公积金贷款条件的多子女家庭，在成都购买首套住房的，双缴存人家庭最高贷款额度从80万元调整为90万元，单缴存人家庭最高贷款额度从40万元调整为50万元。在吴倩雯看来，这也意味着给予多子女家庭更高贷款额度，从而减轻其购房负担，支持鼓励生育。

“从成都楼市情况来看，本次取消限购的影响范围较大，购房资格门槛消失。住房限购政策的放开，一方面有利于新市民加速扎根成都；另一方面，有利于加速刚需库存去化，尤其在二手房市场，卖旧买新的链条有望得到更好修复，为新房市场注入活力。”吴倩雯表示。

广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉对《证券日报》记者表示，适当减少用地供应，意味着成都开始去库存，不仅是新房去库存，而且是通过暂停部分区域供地，根据土地来减少广义库存。

中指研究院四川公司方面向《证券日报》记者表示，新政涉及“市场+保障”住房供应体系建设、经营性建设用地供应管理机制、商业办公用房市场良性循环、支持房地产融资需求、车位住宅同步销售、公证摇号取消、限购资格全面放开、高品质住宅建设等诸多维度，政策力度大，覆盖范围广，将有效促进成都房地产市场平稳健康发展，更好地满足群众多元化住房需求。

(责编：罗知之、陈键)

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