原标题：今日视点：提质增效重回报成上市公司“必答题”

择 远

自沪深交易所启动“提质增效重回报”专项行动和“质量回报双提升”专项行动以来，上市公司积极响应，从多个方面制定了有针对性的举措。

上市公司是资本市场的基石和价值创造主体。如何提升自身质量、积极回报投资者，是上市公司在发展过程中要做好的一道“必答题”。日前国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，以强监管、防风险、促高质量发展为主线，提出了一系列重要举措。这为资本市场高质量发展规划了“路线图”，也为上市公司高质量发展指明了方向。

首先，上市公司要将提质增效作为发展的首要目标，并采取切实可行的措施改善经营质量和盈利能力，提升自身的核心竞争力和投资价值，提振投资者信心。

作为实体经济的“基本盘”，近年来，上市公司整体面貌和质量发生了较多变化：既出现了一批“大而优”的行业龙头公司，也涌现出不少“小而美”的细分市场冠军。但是，也要清醒认识到，推动上市公司高质量发展仍任重而道远。

于上市公司而言，一方面要对高质量发展做一个规划，做到有的放矢。许多上市公司已经有了明确的目标，比如，陕西煤业表示，2024年公司将重点从六方面着手，聚焦做强主业，提升经营效率和盈利能力；亿华通表示，2024年，公司将继续聚焦主业，持续加大氢能与燃料电池技术产业化攻关和示范应用力度，凝心聚力、砥砺前行，以期全面提升公司的核心竞争力、盈利能力以及品牌影响力。

另一方面，上市公司要提升治理水平，强化“关键少数”的责任担当。强化公司治理是提高上市公司质量系统工程中的一项基础性工作。良好的治理水平，有助于规范公司的运营和管理，让公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。所以，上市公司要持续提升治理水平，筑牢高质量发展根基。

很多上市公司公布了相关方案，例如，聚石化学表示，2024年公司将持续完善法人治理和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。并从“完善内控建设”“管理层约束”“董事、高管相关培训”“加快落实独立董事制度改革”四个方面予以细化。

其次，上市公司要注重回报投资者。这是“提质增效重回报”和“质量回报双提升”必不可少的重要一环。

用真金白银回报投资者，可以提升投资者的获得感，也有利于增加投资者对上市公司的信任和信心。

结合上市公司公布的方案来看，分红已是一道“必选题”。比如，三峡水利表示，2024年，公司将继续按照相关规定，结合公司经营现状和业务发展规划，制定股东回报规划，延续稳定的现金分红政策并适度提高现金分红比例，积极探索中期分红，为投资者提供持续现金分红，切实保障投资者权益，提高投资者回报和获得感。

希望越来越多的上市公司能回答好这道“必答题”，共同推进资本市场高质量发展。

(责编：罗知之、陈键)

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