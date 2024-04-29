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国内首个“交改直”输电工程投运

2024年04月29日09:19 | 来源：科技日报
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原标题：国内首个“交改直”输电工程投运

科技日报南京4月28日电 （记者张晔 通讯员黄蕾 董莹）记者从国网江苏省电力有限公司获悉，28日，我国首个“交改直”输电工程——扬州至镇江±200千伏直流输电工程（以下简称“扬镇直流工程”）正式竣工投运。作为我国新型电力系统建设的重点工程，该工程首次把在运交流输电线路改造为直流输电线路，在电压不变的基础上，输电容量增加一倍，为世界输电工程领域解决用电需求大、电网饱和度高、新建空间有限等发展难题提供了“中国方案”。

扬镇直流工程起于扬州市高邮市，止于镇江市大港新区，线路全长约110千米。国网江苏省电力有限公司在不改变长江跨越输电铁塔主体结构的情况下，对一条现有220千伏输电通道进行了改造升级。

“相较于交流输电，同样电压等级的直流输电输送功率更大、电损更小。我们把原来的2回交流线路改造为3回直流线路，将输电容量由原来的约50万千瓦提升至120万千瓦。”国网江苏省电力有限公司建设部计划管理处处长陈松涛介绍，“交改直”还具有稳定可靠、经济高效等诸多优势。

此外，该工程还大规模运用智能施工机器人，相较传统人工方式，工作效率提升了两倍。同时，国网江苏省电力有限公司自主研发了对称单极直流控保、±200千伏换流变等9项创新成果。

扬镇直流工程的成功投运，为同类区域电网提供了挖潜增效的示范意义。据悉，该项目三期工程完成后，扬镇直流工程的输送能力可达到360万千瓦左右，这相当于南京市春秋季近一半的用电负荷。

(责编：罗知之、陈键)
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