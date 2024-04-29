原标题：纯电动全尺寸人形机器人会“跑”了

科技日报讯 （记者史诗 华凌）身高163厘米，体重45公斤，可以负载5公斤重物，奔跑速度达6公里每小时，能在盲视状态下通过障碍物……4月27日，北京人形机器人创新中心在2024中关村国际技术交易大会高精尖技术产品首发会人形机器人专场活动上发布人形机器人母平台“天工”，这是全球首例会“跑”的纯电驱动全尺寸人形机器人。

这一专场活动为2024中关村论坛的一部分。北京人形机器人创新中心总经理熊友军介绍，“天工”配有多个视觉感知传感器，操作算力达每秒550万亿次，每小时能稳定奔跑6公里。在盲视情况下，“天工”能够平稳通过斜坡和楼梯，遭遇磕绊、踏空等情况也可以敏捷调整步态。

人形机器人集成了人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，变革人类生产生活方式，重塑全球产业发展格局。相关研究显示，到2035年人形机器人全球市场规模将达到380亿美元，出货量达140万台。

“一方面，现有机器人的本体结构，没有考虑人或动物的脊柱构型，在完成匍匐、攀爬等方面缺少灵活性；另一方面，传统运动控制算法难以实现机器人的稳定运动，基于大模型的决策规划尚未成熟。对大多数人形机器人来说，任务成功率有待提高。”清华大学人工智能研究院智能机器人中心主任孙富春教授说。

当前，人形机器人产业是抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇的关键领域，也是实现高质量发展的重要抓手。京城机电副总经理滕明智透露，下一步北京将重点围绕具身智能典型应用、技术标准和核心零部件等，完善产业链布局，构建人形机器人的强大生态体系。

(责编：罗知之、陈键)

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