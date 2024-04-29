原标题：第十九届中国青年女科学家奖揭晓

科技日报北京4月28日电 （实习记者薛岩）28日上午，第十九届中国青年女科学家奖颁奖典礼在北京举行。中南大学计算机学院院长李敏等20名女科学家、中国航发沈阳发动机研究所大涵道比涡扇发动机总体设计及验证团队等5个团队获奖。

颁奖典礼上，北京生命科学研究所高级研究员陈婷、兰州大学大气科学学院教授陈思宇、中国航天科工集团第四研究院十七所飞行器智能控制团队负责人成艳娟三位代表作了获奖发言。

“通过不断尝试和技术迭代，团队开发了在体内进行基因回补的新技术，为治疗遗传性皮肤疾病带来新希望。”陈婷介绍。

陈思宇和团队成功构建了拥有自主知识产权的沙尘模式，研发出国际首个数值模式与人工智能深度融合的沙尘精细化预报预警系统。

成艳娟勇做新一代装备控制系统的“探路者”，用实际行动创造了多个“首次”，包括首次构建起“智能+协同控制方法体系”；首次提出“数据+语义知识驱动”的智能识别方法；首次提出的解决方案让综合效能提升了30%，填补了国内飞行器在线决策技术的空白。

(责编：罗知之、陈键)

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