符晓波

原标题：我国加速建设产品数字护照体系

“就像我们在跨国旅行中需要有护照证明身份，未来，产品在跨国贸易流通过程中，也需要数字护照实现对其全生命周期质量、环境、安全等数据的记录和证明。”2024星火生态大会举办期间，中国信息通信研究院工业互联网与物联网研究所高级工程师李胡升表示，加快建设我国自主可控的产品数字护照体系势在必行。

近日，2024星火生态大会在福建厦门举行。大会围绕网络标识、数据要素、新型互联网、人工智能四大专业领域，汇聚各行业代表共议新技术趋势。其间，中国产品数字护照的推广落地成为关注热点之一。

产品数字护照是一组特定于产品的、可通过数据载体电子化访问的产品全生命周期绿色可持续信息数据集。其最早由欧盟提出，旨在推动企业绿色转型，确保其境内产品符合日趋严格的环境法规和社会责任标准。

李胡升表示，近年来，欧盟率先出台一揽子政策法规和行动计划推动产品数字护照落地实施，全球产品制造和贸易格局正发生深刻变化。“作为欧盟最重要的进口对象，我们应积极、审慎地跟踪关注和自主谋划，加快构建自主可控产品数字护照体系，以‘互认’代替‘接入’作为总体应对策略。”他说。

李胡升介绍，现在的产品数字护照基于当前最新的互联网技术，可实现产品全生命周期数据的深度整合。其内容涵盖产品碳足迹管理、质量安全追溯、产品效能、回收等系列信息。

记者采访时了解到，目前中国信息通信研究院正联合产业各方，面向电池、纺织、钢铁、电子等重点行业，推进产品数字护照注册管理系统建设，探索行业应用场景，协调国际互认互通，加速推动构建我国综合性产品数字护照服务体系与产业生态。

“电池行业是欧盟产品数字护照的首选行业。为电池产品赋予数字护照，已成为全球电池产业链参与者需要重点推进的任务。”中国电池工业协会信息化专家刘斌说，不远的将来，只有具备碳足迹声明和标签及电池产品数字护照的电动汽车动力电池和可充电工业电池才能进入欧盟市场。对此，中国电池工业协会、中国信息通信研究院、宁德时代新能源科技股份有限公司、中创新航科技集团股份有限公司等12家单位于2023年底共同发布《推进中国电池数字护照体系建设倡议书》，持续推动电池产业链上下游联动协同，加快我国电池产品数字护照体系建设。

“产品数字护照的生成及管理涉及产业链上下游多方数据源，是一个综合性的系统工程。”中国信息通信研究院高级专家常如平说，作为进出口贸易大国，我国需要加强统筹谋划，运用国家工业互联网标识解析体系、区块链等新型数字技术，建立可支撑各行业产品数字护照体系的可信数据流通基础设施，实现我国出口产品全生命周期数据的可信归集、存证、共享、认证和流通。

(责编：罗知之、陈键)

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