人民网记者 乔雪峰

世界最大跨径拱桥广西天峨龙滩大桥建成通车，深中通道、北京东六环改造工程进入冲刺阶段，京港澳、沪渝等高速公路陆续扩容改造，平陆运河、小洋山北集装箱码头等一批重大工程加快推进……

“目前，国家综合立体交通网主骨架空间布局已基本完成，路线里程超过26万公里，建成率约90%，已连通了全国超过80%的县，服务全国90%左右的经济、人口总量。”4月29日，交通运输部综合规划司副司长侯振兴在例行新闻发布会上表示，截至目前，国家“十四五”规划的102项重大工程中，涉及交通运输项目开工、完工超过260个，总投资超过1.3万亿元。

一季度我国完成交通固定资产投资7125亿元

为我国经济回升向好提供坚实保障

交通重大工程具有单体投资多、社会影响大、带动作用强的特点，是扩内需、稳增长、促就业的重要领域之一。

“我国始终高度重视交通重大工程建设，今年以来，交通运输部坚持稳中求进工作总基调，加强统筹谋划、政策引领、要素保障，多措并举推进交通重大工程项目建设。”侯振兴表示，今年一季度，我国完成交通固定资产投资7125亿元，投资规模保持高位运行，为推动我国经济回升向好提供了坚实的保障。

“下一步，在推进重大工程项目建设方面，我们将督促指导地方加快在建项目实施，尽快形成更多实物工程量，做深做实项目前期工作，加强项目储备。”侯振兴进一步表示，积极推进基础设施数字化升级、绿色低碳转型、大规模设备更新等一系列工作，不断发掘符合新质生产力方向的增长点。

侯振兴表示，我国已经编制完成了《国家综合立体交通网主骨架路线方案》，明确各条轴廊通道的路线走向和枢纽节点，“6轴、7廊、8通道”由“示意图”变成了“路线图”。

据侯振兴介绍，下一步，交通运输部将加大工作力度，着力将“路线图”变成“施工图”，加快推进国家综合立体交通网“6轴、7廊、8通道”主骨架建设：一是会同相关部门联合印发《主骨架路线方案》，协同做好资金、用地、用海、用林等资源要素保障。

二是在五年规划实施和年度投资计划中，优先安排主骨架建设项目，力争率先建成1至2条示范通道。

三是加强主骨架运行监测评估，分类制定重点轴廊通道实施方案，确保建设任务落地落细。

四是及早谋划，对未来一段时期高质量建设主骨架做出系统安排。

自驾出行比例高

“五一”假期日均跨区域人员流动量超2.7亿人次

“五一”假期即将来临，全社会跨区域人员流动量将会迎来一个新的高峰。今年，路网通行将有哪些特点？

对此，交通运输部公路局副局长郭胜表示，综合考虑历年假期小客车免费通行政策实施情况和公路交通出行规律，交通运输部初步预测，今年“五一”假期路网运行将呈现以下特征：

出行总量大，自驾出行比例高。预计假期期间日均全社会跨区域人员流动量达2.7亿人次以上，超过2023年、2019年的同期水平，其中自驾出行比例将达到八成以上。

路网车流集中，跨省出行多。预计“五一”期间全国高速公路日均流量约为6350万辆，约为平日流量的1.8倍，流量峰值预计6700万辆，呈现省内短途与跨省中长途出行交织的特点，跨省出行较清明假期有明显增加。

营业性客运快速恢复，高位运行。营业性客运量预计日均将达到5700万人次，超过2023年同期水平，达2019年同期的九成，铁路、民航客运量超过2019年同期水平。

潮汐特征突出，拥堵时段明显。预计“五一”假期出程和返程的时间、流向分布上具有较强的方向性，前两日主要集中在上午的10时到12时，后两日主要集中在下午4点到18时，为易发生拥堵时段。

出游热度高，景区周边拥堵的可能性较大。预计北京、上海、广州等人口密集城市进出城及机场高速公路易发生拥堵缓行。重庆、杭州、西安、长沙、青岛等热门旅游城市周边高速公路以及通往热门景区的路段将承担较大的车流量。

为更好满足今年“五一”假期重大节假日超大流量情况下公众出行需求，交通运输部将会同有关部门开展一系列疏堵保畅的务实举措，保障民众安全出行。

郭胜表示，原则上不安排公路养护施工作业，确需实施的，尽量采取夜间施工或快速施工的方法。确保收费站收费车道全部正常开放。启动轻微交通事故快速处理程序，联合公安交警等部门就重大节假日期间轻微事故快速处置、简易赔偿等事项制定完善相关政策，提高事故处置效率。

此外，还要加强拥堵路段的监测预警和疏导管控，提前制定分级疏导管控方案，落实运行态势实时监测预警。优化高速公路清障布局并实施快速清障，提前研判高速公路易拥堵、易受恶劣天气影响、事故多发的节点路段，适当加密布置临时清障救援点。

郭胜指出，探索实施服务区快速服务措施，指导各地在流量大的服务区适当增设移动卫生间、移动充电设施等，探索实施定量加油、充电，减少拥堵和排队。挖掘现有车道通行潜力，结合收费站实际和车流特点，推广和引导货车通行高速公路最右侧车道、探索利用潮汐车道解决高速公路双向通行流量不均衡造成的拥堵等。

郭胜还表示，要提升恶劣天气下通行保障能力，加强与公安部门的区域协调联动，及时共享通行管制等信息，遇恶劣天气避免简单“一封了之”“一禁了之”。

加快推进铁水联运高质量发展

一季度全国港口集装箱铁水联运量达281万标箱

2023年初，交通运输部联合自然资源部、海关总署、国家铁路局、国铁集团印发了《推进铁水联运高质量发展行动方案（2023—2025年）》，提出到2025年，全国主要港口集装箱铁水联运量达到1400万标箱，2025年突破年均增长率超过15%。那么，目前推进情况如何？

对此，交通运输部水运局副局长郑清秀表示，一年多来，交通运输部加强部门间合作，共同采取措施大力推进，取得积极成效。数据显示，2023年，全国港口集装箱铁水联运量达1018万标箱，同比增长15.9%。今年一季度全国港口集装箱铁水联运量达281万标箱，同比增长18%。

4月18日，交通运输部联合国家铁路局、国铁集团印发了推进铁水联运高质量发展2024年工作要点，并于4月23日在宁波联合召开了集装箱铁水联运发展推进会，部署下一步集装箱铁水联运重点工作：一是加快推动设施一体衔接，提升联通水平。二是持续强化运输组织协同，完善联运品牌网络。三是进一步提升联运服务效能，创新组织模式，拓展联运增量。四是持续优化铁水联运发展环境，持续完善铁水联运标准体系。五是强化组织协同和示范效应，加大政策支持，协同推进集装箱铁水联运高质量发展。

(责编：孙红丽、吕骞)

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