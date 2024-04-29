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年轻化、个性化趋势凸显 皮卡市场焕发新生机

2024年04月29日20:59 | 来源：人民网
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人民网北京4月29日电 （记者栗翘楚）近年来，我国皮卡市场政策暖风频吹。随着各地放宽皮卡进城限制，让各大汽车品牌对这一细分赛道，有了更多的想象空间。4月29日，由中国汽车工业协会主办、中国皮卡网承办的“推动汽车特色消费专题研讨会”在京召开。

中国汽车工业协会副秘书长李邵华表示，近年来，随着行业持续转型升级，中国汽车工业已走到了国际先进水平的行列，为皮卡的发展奠定了坚实的基础。但同时，国内皮卡市场依然面临关键核心技术创新能力不足、全球贸易规则变动等问题。对此，要不断加强技术创新，提升产品质量，确保皮卡行业在激烈的市场竞争中保持领先地位。加强品牌建设，提升产品形象，在消费者心中树立良好的品牌认知。加强市场开拓，提升产品销量，增强市场的渗透力和影响力。加强行业合作，提升产品效益，通过整合各方资源，共同提升皮卡行业的效益和竞争力。

中国汽车新闻工作者协会副理事长兼秘书长韩君善表示，作为一种特殊的汽车种类，皮卡已成为表达个性、探索自由和实现多样化生活方式的工具。随着消费者需求的多元化，国内皮卡市场正逐渐扩大，年轻化、个性化的消费趋势，促使皮卡制造商在设计和功能上进行更多的创新尝试，中国皮卡产业向多元化、高质量和技术创新方向加速迈进。

近年来，国内皮卡文化的缺失在一定程度上阻碍了市场的发展，于是纷纷借乘用化契机“破冰”，皮卡产品逐渐摆脱过去粗糙的工具车形象，呈现出高端化、乘用化、多元化的全新形象，这也让消费端对皮卡的越野属性、多用途属性有了一定认知。

中国汽车工业协会皮卡分会副秘书长、中国皮卡网CEO兼总编辑谷国认为，目前国产皮卡正向新能源化、智能化、多用途、多场景、定制化等方向发展，消费群体也随多元化需求呈现出新的消费趋势，中国皮卡正值上升阶段，潜力巨大。国家信息中心信息化和产业发展部资源与数据处副处长谢国平表示，随着皮卡行业品类和产品日渐丰富，皮卡新车购买者调查（NCBS）重要性日渐提升，以联合课题的形式开展NCBS有必要且可行，可实现多方共赢的效果。

会上，长城汽车皮卡、长安凯程、江铃汽车、江汽集团皮卡公司、运良越野等企业代表分别分享了观点。参会嘉宾一致认为，皮卡解禁政策迈入第八个年头，皮卡是蓝海市场已经成为了行业共识。眼下，随着消费结构升级化、消费群体年轻化、消费需求品质化、用车生活休闲化等趋势到来，国内皮卡市场正在焕发新的生机。

(责编：孙红丽、吕骞)
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