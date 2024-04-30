人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

领克汽车穆军：中国汽车品牌引领全球电动化、智能化趋势

2024年04月30日14:26 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月30日电 （记者栗翘楚）近日，乘联会发布数据显示，4月1日至14日，全国乘用车市场零售为51.6万辆。其中，新能源汽车市场零售26万辆，同比增长32%，全国新能源乘用车零售占比达到50.39%。

在2024年北京车展，领克汽车销售有限公司副总经理穆军接受人民网“人民车友会”栏目专访时表示：“在电动化快速推进的基础上，加速驶向智能化的新高地，这是中国新能源汽车的现状，也是通向未来的必由之路。”

如今，中国各个汽车品牌都在布局出海，并且取得一定成效。“本届北京车展期间，来自10多个国家的代理商和经销商和我们一起签约做合作的签约仪式。”穆军表示，下一步中国新能源汽车出口仍面临持续保持原创、研究当地的法律法规、产业当地化，以及优化供应链和售后服务保障体系等挑战。

近年来，随着生成人工智能、低空经济等技术、理念的提出，给汽车更多的可能性。对此穆军表示：“随着网联化、智能化持续升级，汽车产品会引入更多的模型。如用户开车自驾游，到达一个陌生城市，车载AI将‘化身’当地导游，为用户推荐一条完美路线。此外，网联化、智能化还将不断赋能智能制造，如在客户下单一瞬间，相关数据即刻传至中台和后台，让供应商立刻快速地备料、让供应商快速行动，与用户形成便捷、高效的交互，推动汽车行业不断在往前发展。”

(责编：孙红丽、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
领克汽车穆军：中国汽车品牌引领全球电动化、智能化趋势
　　人民网北京4月30日电 （记者栗翘楚）近日，乘联会发布数据显示，4月1日至14日，全国乘用车市场零售为51.6万辆。其中，新能源汽车市场零售26万辆，同比增长32%，全国新能源乘用车零售占比达到50.39%。…
睿蓝汽车周宗成：含“电”量十足 中国新能源汽车占据“半壁江山”
　　人民网北京4月30日电 （记者栗翘楚）随着全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，电动化、网联化、智能化成为汽车产业的发展潮流和趋势。我国拥有全球最大的新能源汽车消费市场，2023年产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，产销量占全球比重超60%，连续9年位居世界第一。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部