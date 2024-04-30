人民网北京4月30日电 （记者栗翘楚）近日，乘联会发布数据显示，4月1日至14日，全国乘用车市场零售为51.6万辆。其中，新能源汽车市场零售26万辆，同比增长32%，全国新能源乘用车零售占比达到50.39%。

在2024年北京车展，领克汽车销售有限公司副总经理穆军接受人民网“人民车友会”栏目专访时表示：“在电动化快速推进的基础上，加速驶向智能化的新高地，这是中国新能源汽车的现状，也是通向未来的必由之路。”

如今，中国各个汽车品牌都在布局出海，并且取得一定成效。“本届北京车展期间，来自10多个国家的代理商和经销商和我们一起签约做合作的签约仪式。”穆军表示，下一步中国新能源汽车出口仍面临持续保持原创、研究当地的法律法规、产业当地化，以及优化供应链和售后服务保障体系等挑战。

近年来，随着生成人工智能、低空经济等技术、理念的提出，给汽车更多的可能性。对此穆军表示：“随着网联化、智能化持续升级，汽车产品会引入更多的模型。如用户开车自驾游，到达一个陌生城市，车载AI将‘化身’当地导游，为用户推荐一条完美路线。此外，网联化、智能化还将不断赋能智能制造，如在客户下单一瞬间，相关数据即刻传至中台和后台，让供应商立刻快速地备料、让供应商快速行动，与用户形成便捷、高效的交互，推动汽车行业不断在往前发展。”

(责编：孙红丽、吕骞)

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