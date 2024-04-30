人民网北京4月30日电 （记者栗翘楚）随着全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，电动化、网联化、智能化成为汽车产业的发展潮流和趋势。我国拥有全球最大的新能源汽车消费市场，2023年产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，产销量占全球比重超60%，连续9年位居世界第一。

在2024年北京车展期间，力帆科技党委书记、董事长兼总裁、睿蓝汽车董事长兼CEO周宗成做客人民网“人民车友会”栏目时表示，2024北京国际车展有史以来含“电”量最高的车展。随着新能源汽车产销占比双双突破50%，新能源汽车的渗透率将会再创新高。

睿蓝汽车始终坚持以用户利益至上，不断洞察用户需求，为满足用户对汽车的智能化需求，睿蓝汽车和科大讯飞签约开启全面战略合作，将先进的AI大模型技术应用在产品上，带来全新的数智AI创新升级。

周宗成表示，随着全球汽车市场增长势头越发迅猛，睿蓝汽车充分把握时代机遇，除深耕国内充换一体核心赛道，还将大力发展海外市场。目前，睿蓝汽车已拓展了中东、东欧、拉美等全球区域17个市场，后续，将积极布局涵盖燃油、新能源汽车的海外项目，自主开发适合海外市场的车型，不断开拓海外渠道，为全球用户创造更高价值的产品，让中国汽车走向全球。

(责编：孙红丽、吕骞)

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