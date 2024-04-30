人民网北京4月30日电 （记者栗翘楚）2024北京车展期间，仰望汽车携旗下U8、U9、U7亮相，成为全场焦点。仰望销售事业部产品中心总监郑羽做客人民网“人民车友会”栏目时表示，仰望自诞生以来，持续致力于以极致技术打造高端品牌，为用户带来前所未有的产品与体验。仰望以易四方、云辇、刀片电池、超级车身、智能座舱、智能辅助驾驶六大核心技术搭建了仰望架构，并通过技术的灵活组合，聚焦不同场景需求，打造硬派越野、性能超跑、旗舰轿车等多品类高端产品。

在本届北京车展上，云辇-Z技术重磅发布，并首发搭载在仰望U7上。郑羽介绍，云辇-Z以4个高度集成化的悬浮电机替代传统的液压减振器，调节响应速度快至10毫秒，是传统主动悬架的数10倍；用悬浮电机直接做功，去掉了油液作为介质，能量传递损耗更小，还能通过悬浮电机直接发电，实现能量回收，给电池充电。悬架从此从“油”时代进入“电”时代，从而带来调节速度和精度的突破，为用户创造超稳超安全体验。

2023年6月召开的国务院常务会议提出，要巩固和扩大新能源汽车发展优势，进一步优化产业布局，加强动力电池系统、新型底盘架构、智能驾驶体系等重点领域关键核心技术攻关，统筹国内国际资源开发利用，健全动力电池回收利用体系，构建“车能路云”融合发展的产业生态，提升全产业链自主可控能力和绿色发展水平。

“未来，仰望品牌将持续引领比亚迪集团的技术创新，率先搭载众多顶尖技术，不断拓宽新能源汽车技术边界，并将探索成果转化为产品贡献给消费者，为消费者打造真正极致安全、极致性能、极致体验的跨时代产品，冲击一直以来被传统品牌牢牢占据的百万级高端市场。”郑羽说。

(责编：孙红丽、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经