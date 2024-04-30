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智己汽车陈韡：智造未来 引领底盘技术新风尚

2024年04月30日14:26 | 来源：人民网
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人民网北京4月30日电 （记者栗翘楚）随着汽车产业向“电动化、智能化、网联化、共享化”的技术革命，汽车底盘也迎来了从传统底盘、电动底盘再到智能底盘的技术变革。智能底盘未来技术如何发展、产业链如何建设、供应链如何布局，深刻影响着汽车发展态势。

近日，智己汽车在2024北京车展上正式宣布：“超级智能轿车”智己L6将全系搭载智能生态驾舱系统IMOS 3.0。至此，智己L6以灵蜥数字底盘、IMOS 3.0和类SUV的多功能智能化空间，为三大显性标志，全新定义真正属于智能时代的高阶智电汽车产品力。

智己汽车产品战略中心高级总监陈韡做客《人民车友会》时表示，灵蜥数字底盘打破了传统汽车底盘件互相隔绝、独立工作的状态，而是通过智能化手段，让汽车底盘成为车辆真正意义上的“超级小脑”。如侧方停车，搭载灵蜥数字底盘的智己L6，可以实现智慧四轮转向，一键就能轻松入库。市区里经常遇到的狭窄路口掉头，灵蜥数字底盘可使前后轮角度偏转，双向双车道调头一把过。

“近年来，中国汽车品牌都是在互相之间学习和互相之间来提高。原来讲中国新能源汽车叫‘弯道超车’，我个人觉得，目前我们就算在直道上与一线品牌比‘加速’，自主品牌也不逊色。一方面，在核心技术积累上，通过中国汽车工业的长期积累，如三电、底盘等技术在新能源汽车上基本处于领先的位置。另一方面，中国新能源品牌都会对各自产品的迭代不遗余力，包括芯片、算法领域，AI领域的进步，会非常敏捷地反映到我们的产品上面。总体来讲，中国品牌的新能源车在国际竞争上，我认为是处于相对来讲比较主动的地位。”陈韡说。

(责编：孙红丽、吕骞)
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