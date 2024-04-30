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业界：通过数智聚力开启健康医疗新阶段

2024年04月30日14:19 | 来源：人民网
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人民网北京4月30日电 （记者杜燕飞）“我们要通过数智聚力开启健康医疗新阶段。”“科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼。”近日，作为2024中关村论坛年会人工智能主题日系列论坛之一，由清华大学主办的2024世界数字健康论坛在北京举办。参会嘉宾表示，要在生命健康领域的科技创新中探索数字健康的发展道路，推动健康医疗事业高质量发展。

在会议上，多位院士、科研机构以及国内外数字健康领域专家与企业家进行了主旨演讲。聚焦全球数字健康产业创新技术，发展路线、前沿技术与应用场景深化，共谋数字健康事业高质量发展，为加快数字健康造福各国人民，推动构建人类命运共同体，建言献策。

中国工程院院士、清华大学临床医学院院长董家鸿表示，当前以人工智能、大数据为代表的数字技术正深刻影响医学科研、临床诊疗、公共卫生等各个环节。随着数字健康时代全面来临，未来将涌现更多创新应用场景和商业模式。智慧医院、智慧社区将成为常态，远程问诊、智能穿戴、线上复诊等消费级应用将深入百姓生活，商保、康养等大健康产业与数字技术的融合也将不断加深。

“可以预见，数字健康将重构医患关系，让每个人成为自己健康的第一责任人。对于医生来说，借助人工智能工具，将从过去的‘单打独斗’走向‘人机协同’，大幅提升诊疗效率和质量。”董家鸿说。

参会嘉宾表示，要加快抢抓数字健康发展的重大历史机遇，为我国医疗健康行业数字化转型升级提供可期的解决方案，助力推进以人类健康为目标、以数字手段为支撑的数字健康共同体加快形成。

(责编：孙红丽、吕骞)
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