人民网北京4月30日电 （欧阳易佳）4月29日，首届自然资源文化创意大赛颁奖典礼暨讲好自然资源故事创意传播分享会在京举办。分享会旨在更好地挖掘自然文化，讲好自然资源故事，促进人与自然和谐共生，引导公众树立生态文明理念和“严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益”的意识。

中国海洋发展基金会副理事长兼秘书长潘新春表示，举办自然资源文化创意大赛对积极宣传普及自然资源知识，提高全民自然资源意识，推动形成关心、保护、节约、合理利用自然资源的良好社会氛围具有重要意义。推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明，是新时代新的文化使命。

据了解，首届自然资源文化创意大赛围绕“新时代 美自然 好生活”主题向社会征集作品。大赛设平面类、视觉类、实物类三个竞赛单元，经初评、终评以及公示等环节，共评选出金银铜奖88个（其中金奖15个、银奖29个、铜奖44个）、优秀作品174个和优秀组织奖20个。

代表们纷纷表示，参与自然资源文化创意大赛，既是展示自身能力的一个高水平平台，又牢固树立了“绿水青山就是金山银山”的生态文明理念，希望能够通过自己的作品助力提升公众“尊重自然、顺应自然、保护自然”的思想自觉和行动自觉。

中国地质博物馆副馆长张亚钧表示，获奖作品有三个突出的特点：一是紧扣主题。作品深入挖掘自然文化底蕴，展示山水林田湖草沙海等自然元素，提升全社会对自然资源工作的认知；二是内容丰富。作品从地质矿产、国土空间、耕地保护、海洋测绘、林草湿地，到生物多样性保护、环保低碳等内容，通过不同形式宣传了自然资源及相关工作；三是艺术创意水平高。许多作品构思新颖、设计独特，造型、色彩、动画等元素舒适、美观、协调，有较强的艺术感染力和触动力，体现了“新时代、美自然、好生活”理念。





(责编：王震、吕骞)

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