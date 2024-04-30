人民网北京4月30日电 （欧阳易佳）近日，全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会（以下简称“全国MBA教指委”）成立三十周年座谈会召开。会议全面回顾总结全国MBA教指委三十年的发展历程和取得的成绩，展望全国MBA教指委和中国MBA教育事业发展的未来。

国务院学位委员会办公室、教育部学位管理与研究生教育司一级巡视员唐继卫表示，MBA教育是中国研究生教育，尤其是专业学位教育的一面旗帜、一个标杆。在建设教育强国的重要发展时期，MBA教育更要树立标杆意识，追求卓越发展。教指委的成立是我国研究生教育领域培养高层次应用型人才的一个重要组织变革和机制创新，希望教指委与教育主管部门一道共同推动MBA教育高质量发展。

第六届全国MBA教指委副主任委员、清华大学经济管理学院院长白重恩表示，面对新一轮科技革命和产业变革带来的机遇与挑战，全国MBA教指委将深刻把握以学科交叉融合为路径的MBA教育发展路径，引导中国MBA教育与科学、技术、工程紧密结合，为科技创新和产业创新的持续推进提供重要原动力，助力中国MBA教育充分发挥引领效应，面向新时代发展需求构筑MBA教育生态，培养具有科学家精神和企业家精神的新质生产力创造者，积极有效服务于国家创新驱动高质量发展战略。

座谈会上，历届委员及参会嘉宾进行了交流，共同表达了对全国MBA教指委以及中国MBA教育事业美好未来的希望和愿景，对共同引导和推动中国MBA教育高质量可持续发展，支撑国家复合型管理创新人才培养表达了信心和期待。

(责编：王震、吕骞)

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