人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会成立三十周年座谈会召开

2024年04月30日13:42 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月30日电 （欧阳易佳）近日，全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会（以下简称“全国MBA教指委”）成立三十周年座谈会召开。会议全面回顾总结全国MBA教指委三十年的发展历程和取得的成绩，展望全国MBA教指委和中国MBA教育事业发展的未来。

国务院学位委员会办公室、教育部学位管理与研究生教育司一级巡视员唐继卫表示，MBA教育是中国研究生教育，尤其是专业学位教育的一面旗帜、一个标杆。在建设教育强国的重要发展时期，MBA教育更要树立标杆意识，追求卓越发展。教指委的成立是我国研究生教育领域培养高层次应用型人才的一个重要组织变革和机制创新，希望教指委与教育主管部门一道共同推动MBA教育高质量发展。

第六届全国MBA教指委副主任委员、清华大学经济管理学院院长白重恩表示，面对新一轮科技革命和产业变革带来的机遇与挑战，全国MBA教指委将深刻把握以学科交叉融合为路径的MBA教育发展路径，引导中国MBA教育与科学、技术、工程紧密结合，为科技创新和产业创新的持续推进提供重要原动力，助力中国MBA教育充分发挥引领效应，面向新时代发展需求构筑MBA教育生态，培养具有科学家精神和企业家精神的新质生产力创造者，积极有效服务于国家创新驱动高质量发展战略。

座谈会上，历届委员及参会嘉宾进行了交流，共同表达了对全国MBA教指委以及中国MBA教育事业美好未来的希望和愿景，对共同引导和推动中国MBA教育高质量可持续发展，支撑国家复合型管理创新人才培养表达了信心和期待。

(责编：王震、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会成立三十周年座谈会召开
　　人民网北京4月30日电 （欧阳易佳）近日，全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会（以下简称“全国MBA教指委”）成立三十周年座谈会召开。会议全面回顾总结全国MBA教指委三十年的发展历程和取得的成绩，展望全国MBA教指委和中国MBA教育事业发展的未来。…
记者去哪儿：岗位有能手 汪汪队“犬”力出击
　　“五一”国际劳动节前的北京首都国际机场国际到达厅，一批入境旅客的行李物品刚刚抵达，穿上胸背带的白色拉布拉多犬“赛文”立刻进入工作状态，它矫健地跳上行李转盘，踱步、嗅闻…… “缉私犬可以在运转的行李传送带或者穿梭如织的人群中发现毒品的味道，哪怕只有1、2克，也逃不过缉私犬的鼻子。”海关总署北京缉私犬基地办公室魏华威告诉《记者去哪儿》栏目，通过专业训练，缉私犬能够辨别多种毒品以及毒品衍生物的能力，根据专业方向不同，缉私犬还可以细分为濒危动植物搜索犬、烟草搜索犬、电子芯片和枪支搜索犬。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部