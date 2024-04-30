人民网北京4月30日电 （记者杜燕飞）在“双碳”目标背景下，我国加快构建清洁低碳安全高效的新型能源体系，积极发展清洁能源，推进新型电力系统建设。新型储能作为支撑新能源发挥主体电源作用的技术，是实现电力系统安全稳定运行的重要保障。

日前，在中国产业发展促进会主办的第九届中国能源发展与创新论坛上，中国产业发展促进会副会长兼风光储分会（筹）会长、国家能源局新能源和可再生能源司原副司长史立山表示，当前，我国新能源发电已经进入了全面“平价”和“低价”时代，标志着新能源发电开始从“补充能源”向“替代能源”转变，进入了新的发展阶段。要重视储能技术发展和应用，有序促进做好氢能发展，提高用户侧用能的灵活性，提高电力的智能化和市场化管理能力。

“近年来，随着我国加快构建以新能源为主体的新型电力系统，新型储能作为消纳新能源、提升电力系统调节和支撑能力的重要手段，产业发展驶入快车道，呈现出强劲的发展动力与巨大的市场潜力，但仍面临商业模式不清晰、管理要求不明确、技术选择缺标准、政策支持不配套等问题，需要业界共同努力，开拓前行。”史立山说。

中国产业发展促进会副会长兼氢能分会会长魏锁表示，储能技术通过存储多余的电力，并在需要时释放电力，平衡需求关系，保持电网稳定，提高能源供应的稳定性和灵活性，优化能源负荷管理，推动新能源的发展和应用。随着储能技术不断进步、效率提升和成本降低，储能在新型能源体系中将发挥更加重要的作用。

“其中，氢储能是一种利用电力和氢能的互变性进行储能的技术，具有储能容量大，供能时间长，使用灵活高效等特点。氢储能可以长距离输运，异地储存、使用，也可以作为燃料、原材料，用于交通、建筑、化工、冶金以及工业生产过程中对化石能源进行替代，是构建新型电力系统关键要素，也是实现碳中和有效途径。”魏锁表示。

水电水利规划设计总院副总工程师谢宏文表示，氢基能源可在源网荷储四方面与电力系统深度融合，支撑新型电力系统建设，是我国实现“双碳”目标的重要方向，在我国新型能源体系中扮演重要的纽带作用。利用可再生能源电制氢，可以促进可再生能源消纳；利用氢储能特性，可以实现电能跨季节长周期和大规模的存储；利用氢能电站快速响应和产热能力，可以为新型电力系统提供灵活调节的手段，为周围生活区域提供热能支持；可以推动氢能与工业、交通领域的有机融合，促进减排。

中海储能首席技术官、中国石油大学（北京）碳中和未来技术学院教授徐泉表示，目前，新能源供给的间歇性与电网持续稳定的用电需求存在着矛盾，大规模长时储能是解决新能源供电和用电矛盾的方案，只有依靠大规模长时间储能才能从根本上解决问题。

国家能源局发布的最新数据显示，截至2024年一季度末，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3530万千瓦/7768万千瓦时，较2023年底增长超过12%，较2023年一季度末增长超过210%。

(责编：孙红丽、吕骞)

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