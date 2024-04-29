人民网北京4月29日电 （记者乔雪峰 王天乐）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，铁路五一小长假运输今日全面启动，自4月29日至5月6日，为期8天，全国铁路预计发送旅客1.44亿人次，日均发送旅客1800万人次。

“5月1日为客流最高峰日，预计发送旅客约2100万人次。”据国铁集团运输部负责人介绍，今年五一小长假，铁路部门积极适应旅客出行需求强劲增长的新形势，千方百计挖掘运输潜力，优化旅客列车开行方案，落实便民利民惠民服务举措，为假日期间旅客平安有序温馨出行提供可靠保障。

从铁路12306预售情况来看，预计长假首尾长途客流为主、中间短途客流为主。数据显示，截至今天8时，已售出五一小长假运输期间火车票7300万张，其中，北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、武汉、西安、南京等热点旅游城市和北京至上海、西安至成都、广州至南宁、北京至呼和浩特、北京至太原等热门区间客流相对集中。

记者从中国铁路北京局获悉，“五一”假期期间，中国铁路北京局预计发送旅客1160万人，同比增加35万人，增幅3.1%。其中，北京地区预计发送旅客530.7万人。

据介绍，今年“五一”假期，探亲流、旅游流“双流”叠加、部分时段客流高度集中，特别是5月1日当天，中国铁路北京局全局和北京地区旅客发送量预计分别达170万人和81.9万人。