随着刀盘缓缓转动，世界最大直径高铁盾构机“领航号”4月29日从上海崇明顺利始发，标志着沪渝蓉高铁崇太长江隧道全面进入盾构施工阶段，开启超大直径盾构独头掘进穿越长江之旅。

据悉，崇太长江隧道连接上海市崇明区和江苏省太仓市，以隧道形式穿越长江，隧道全长14.25公里，其中盾构段长13.25公里，设计时速350公里，是目前建设标准最高、掘进距离最长、规模最大的世界级高铁越江隧道工程。

4月29日，沪渝蓉高铁崇太长江隧道“领航号”盾构机顺利始发。新华社记者方喆 摄

“领航号”超大直径盾构机由我国自主研制，是为穿越长江量身定制的“金刚钻”，刀盘直径15.4米，今年1月在浙江杭州下线，3月在上海崇明合体。“领航号”盾构机配置了隧道智能建造系统，搭载智能掘进、智能拼装、超前地质预报等创新技术，以“有人值守、无人操作”的方式自主掘进。

中铁隧道局崇太长江隧道项目设备副经理王燚介绍，“领航号”盾构机始发后，预计将按照每天10米至20米的速度掘进，开始万米“长跑”。盾构机将从地下穿越长江主航道、刀鲚保护区等，因此非常注重生态环保的要求，采用了先进的分离设备让渣土不落地。

崇太长江隧道建成后，有望实现高铁穿越长江不减速，同时结束崇明岛不通高铁的历史，对推动长江经济带和长三角一体化发展具有重要意义。（记者王辰阳）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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