本报记者 韩 鑫

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今年一季度，我国完成交通固定资产投资7125亿元，投资规模保持高位运行，为推动经济回升向好提供了有力支撑。运输结构不断优化，配套服务持续改善，有力推动构建现代化综合交通运输体系，助力交通“大动脉”和“微循环”更加畅通有力。

交通是经济的脉络，也是基础设施建设的重要一环。今年一季度，我国交通重大工程建设情况如何，下一步将怎样继续推进？即将到来的“五一”假期，路网运行将呈现哪些特点？在4月29日举行的交通运输部新闻发布会上，相关负责人就有关问题回应社会关切。

投资规模保持高位运行，一批交通重大工程项目不断刷新进度

4月17日，暮色四合，经过136辆总重约5000吨的大货车组重压测试，深中通道伶仃洋大桥顺利完成动静载试验，标志着深中通道桥梁工程成功通过“大考”，朝着今年6月具备通车条件迈出关键一步。

目前，深中通道正全力推进机电、路面、房建附属等建设工作，项目建成通车后，深圳至中山的车程将从目前的约2小时缩短至30分钟内。

奋楫再出发。今年以来，一批交通重大工程项目不断刷新进度——

大湾区上，黄茅海跨海通道关键性工程——高栏港大桥正式合龙，正加速向着年底建成通车冲刺；

八桂大地，西部陆海新通道骨干工程——平陆运河三大枢纽全面进入船闸主体施工新阶段；

东海之畔，上海洋山深水港区小洋山北作业区项目建设取得阶段性成果；

西北边陲，世界在建最长高速公路隧道——天山胜利隧道中导洞掘进突破1.2万米节点，为年底实现全面贯通打下坚实基础。

交通重大工程具有单体投资多、社会影响大、带动作用强的特点，是扩内需、稳增长、促就业的重要领域之一。

世界最大跨径拱桥广西天峨龙滩特大桥建成通车，京港澳、沪渝等高速公路陆续扩容改造，武汉都市圈环线高速、杭上高速公路浙江段等一批重大工程有望年内开工……今年以来，各地加快重大项目建设，已形成“在建一批、新开一批、储备一批”的良性循环。

“目前，国家‘十四五’规划的102项重大工程中，涉及交通运输项目开工、完工超过260个，总投资超过1.3万亿元。”交通运输部综合规划司副司长侯振兴介绍，今年一季度，我国完成交通固定资产投资7125亿元，投资规模仍保持高位运行，为推动经济回升向好提供了有力支撑。

据介绍，下一步，交通运输部将督促指导地方加快在建项目实施，尽快形成更多实物工作量；同时，积极推进公路水路基础设施数字化升级、绿色低碳转型、大规模设备更新等工作，不断发掘符合新质生产力方向的增长点。

“五一”假期公众出行需求旺盛，日均全社会跨区域人员流动量预计超2.7亿人次

北京高速预计日均交通量310万辆，或创新高；国铁济南局预计济南站发送旅客35万人次，日均发送4万人次；滴滴出行预测打车需求相比节前上涨约35%，远距离出行需求涨幅突出……

即将到来的“五一”假期，“出行”将再次成为高频词。“今年‘五一’假期，七座以下（含七座）小型客车通行收费公路继续施行免收通行费政策。综合公路交通出行规律，初步预测今年‘五一’假期公众出行需求旺盛，路网运行繁忙。”交通运输部公路局副局长郭胜介绍。

出行总量庞大，自驾占比高。预计假日期间，日均全社会跨区域人员流动量达2.7亿人次以上，超过2023年、2019年同期水平，其中自驾出行比例将达八成左右。

路网车流集中，跨省份出行多。预计假日期间，全国高速公路日均流量约为6350万辆，约为平日流量的1.8倍，流量峰值预计达到6700万辆，跨省份出行较清明假期明显增加。

客运快速恢复，呈高位运行。假日期间，营业性客运量预计日均超5700万人次，超过2023年同期水平，达2019年同期的九成，铁路、民航客运量超过2019年同期水平。

应对超大流量挑战，交通运输部将会同有关部门推出系列疏堵保畅举措，更好满足公众出行需求。

一方面，确保收费站收费车道全部正常运行，同时加强拥堵路段的监测预警和疏导管控，优化高速公路清障布局并实施快速清障。

另一方面，由于自驾出行旺盛，交通运输部将探索实施服务区快速服务措施，指导各地在流量大的服务区适当增设移动卫生间、移动充电设施等，探索实施定量加油、充电，减少拥堵和排队。

据了解，预计今年“五一”假期，充电需求较大的公路服务区将主要集中在京津冀、长三角、珠三角等周边区域路网，服务区充电高峰时段主要集中在每天的11时至18时。

运输结构更优，配套服务更好，现代化综合交通运输体系加快构建

人畅其行，折射消费市场回暖；货畅其流，印证社会生产向好。

4月17日，一列搭载着98标箱货物的列车从安徽合肥派河港铁路物流基地启程，驶向浙江宁波舟山港铁路北仑港站，一条全新的海铁联运班列正式开行。

深耕中部重点腹地、贯通西部新增网点，今年以来，宁波舟山港不断织密集疏运网络，货物流转效率持续提升。向海，300多条航线连接200多个国家和地区，每天迎来送往货轮近280艘次；向陆，25条海铁联运班列，辐射16个省份。今年一季度，全港完成海铁联运业务量超40万标箱，同比增长10.8%。

今年以来，交通运输部门加快构建现代化综合交通运输体系，交通“大动脉”和“微循环”更加畅通有力。

运输结构更优。2023年，全国港口集装箱铁水联运量达1018万标箱，同比增长15.9%。今年一季度，全国港口集装箱铁水联运量达281万标箱，同比增长18%。

“下一步将加快推动设施一体衔接，提升联通水平；持续强化运输组织协同，完善联运品牌网络。同时，进一步提升联运服务效能，创新组织模式，拓展联运增量，以此推进集装箱铁水联运高质量发展。”交通运输部水运局副局长郑清秀说。

配套服务更好。今年以来，交通运输部加快推进公路沿线充电基础设施体系建设，截至目前，已累计建成充电桩2.36万个。随着服务区充电设施的不断完善，电动汽车上高速、跑长途的“补能焦虑”逐步缓解。

据悉，今年，交通运输部将继续指导各地在完成年度工作部署的基础上加快充电设施建设，优化布局、加密设置，不断满足电动汽车公路出行充电需求。

更多重大交通基础设施拔地而起，全社会跨区域人员流动量大幅增长，干线枢纽往来车辆川流不息……春意滋长，万物勃发，交通运输脉动愈加强劲，“流动中国”焕发更多生机。

《 人民日报 》（ 2024年04月30日 13 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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