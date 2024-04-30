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邮储银行：2024年一季报资产总额16.33万亿元

2024年04月30日08:14 | 来源：人民网
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4月29日，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称邮储银行）公布了2024年一季度报告。

数据显示，一季度邮储银行资产总额达16.33万亿元，较上年末增长3.85%；营业收入894.30亿元（中国企业会计准则，下同），同比增长1.44%，其中利息净收入同比增长3.13%，增速较2023年提升了0.13个百分点，净息差1.92%；实现归属于银行股东的净利润259.26亿元。截至3月末，邮储银行不良贷款率仅0.84%，资产质量保持平稳，拨备覆盖率326.87%。

一季度，邮储银行营业收入894.30亿元，同比增长1.44%；实现归属于银行股东的净利润259.26亿元；努力以高质量和差异化的发展策略促进息差表现稳健，净息差1.92%；利息净收入同比增长3.13%，增速较2023年提升了0.13个百分点。

在风险管理方面，截至3月末，邮储银行不良贷款率0.84%，资产质量保持平稳；拨备覆盖率326.87%。同时，邮储银行持续推进资产负债精细化管理。在资产端，实行信贷和非信贷资产一盘棋，以风险调整后收益率（RAROC）为标尺配置资产，在业务规模适度增长的同时高效配置。信贷业务坚持“量价险”平衡，信贷差异化增长极余额达到5.31万亿元，占各项贷款余额的比例达到62.34%，较上年末提升了0.35个百分点。在负债端，持续优化价值存款发展机制，继续推动负债品种、期限和利率结构优化，不断巩固负债成本既有优势，一季度存款付息率为1.48%，较上年末下降了5个基点。

大力支持乡村振兴，打造服务乡村振兴主力军。一季报显示，截至3月末，邮储银行涉农贷款余额2.33万亿元，较上年末增加1,762.34亿元。

邮储银行丰富小微金融服务供给，为小微企业提供“信贷+”综合服务；全面推广“邮储易企营”企业一站式数字化管理平台，赋能企业数字化转型，累计服务客户数达到1.40万户。截至3月末，邮储银行普惠型小微企业贷款余额1.58万亿元，占客户贷款总额比重超过18%，增量占比超过30%。

聚焦服务新质生产力，全力塑造科技金融生力军。截至3月末，邮储银行服务科技型企业7.48万户，贷款余额较上年末增长13.97%；持续加大高技术制造业、战略性新兴产业和专精特新制造业支持力度，制造业中长期贷款较上年末增长10.36%。

深入推进绿色金融建设，为绿水青山保驾护航。积极探索开发绿色产品，创新推出“ESG贷款+保险”的金融服务模式，落地“贝类海洋蓝碳贷”。截至3月末，邮储银行绿色贷款余额超过6,700亿元，较上年末增长约6%；累计为4,163户企业客户提供碳核算服务。

持续提升为客户创造价值能力方面，邮储银行创新特色产品和服务，在手机银行推出“理财夜市”专区，上线代销理财产品24H全天候交易功能；搭建全方位私行业务体系，丰富非金融增值权益；强化赋能支撑，提升客户全流程陪伴能力。截至3月末，邮储银行管理个人客户资产（AUM）规模超16万亿元，较上年末增加8,455.78亿元；VIP客户5,382.04万户，较上年末增长4.55%。

邮储银行以分层分类管理体系为支撑，依托“线上+线下+远程+多元化工具”的全方位立体式综合营销服务，深化客我合作。截至3月末，公司客户达163.98万户，新增7.33万户，公司客户融资总量（FPA）超5万亿元。

(责编：曹淼、李源)
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