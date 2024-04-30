原标题：沙特政府发布《万兆社会白皮书》，加速迈向 5G-A 时代，谋求更大影响力

传统石油大国加速经济社会转型又出大招！日前，沙特通信和信息技术部发布了《万兆社会白皮书》，结合沙特对全球数字基础架构的理解判断，围绕万兆社会的特征、万兆社会的价值、如何迈向万兆社会、所需要的支持等进行了全面而深入的探讨。这份白皮书，不仅是对其《2030年愿景》在数字世界落地举措的具体诠释，而且对于其他国家和地区的经济社会发展有着极强的示范意义。

以万兆社会作为实现《2030年愿景》关键推动力

沙特阿拉伯是中东最大的经济体，亦是全球最大的石油出口国之一，政府收入约90%来自石油。鉴于全球能源市场波动及人口结构转变，这个坐拥大量石油的国家也致力降低对石油的依赖，推动经济多元发展，实现国家经济转型。2016年初，沙特公布了雄心勃勃的《2030年愿景》，推行经济和社会改革，定下多项明确目标和计划，促进国内外贸易全面发展。《2030年愿景》不是单纯的大型基建发展项目，而是一个以全面提升沙特人民幸福感为目标的发展蓝图。

在全球加速数字化的大背景下，沙特政府意识到，迈向万兆社会是面向未来智能世界演进的唯一途径，万兆社会将为沙特提供世界领先的数字基础设施，提高国家数字部门对外来投资的吸引力，减少对石油经济的依赖，是实现《2030年愿景》的关键推动力。

万兆社会的特点是，拥有一个先进的网络基础设施，具有每秒10Gbps的峰值下载速度、低延迟、广覆盖和海量连接。为了实现最佳结果，沙特首先必须建立一个强大而卓越的数字基础设施，加速经济社会的整体数字化转型，并为未来的智能世界奠定基础。

未来社会需要万兆

未来智能世界由智能教育、智能娱乐、智能医疗、智能城市和智能制造等组成，这些应用对网络基础设施提出了具体要求。

比如，可以沉浸式互动的智能教育，要求带宽不低于4Gbps，时延小于20ms；没有眩晕感的VR\AR\XR等智能娱乐要求单用户带宽不低于1Gbps，时延小于5ms；被全社会寄予厚望的智能医疗，要求带宽为2~10Gbps，时延小于10ms；大家已经开始有所体会的智能城市，要求每个人享有20~100Mbps带宽，时延低于20ms；能带来巨大价值的智能制造则要求带宽不低于10Gbps，时延小于8ms等，这些场景毫无疑问需要万兆社会来承载。

具体在万兆社会建设标准方面，《万兆社会白皮书》提出了万兆个人、万兆家庭和万兆企业三个维度，匹配了核心网和配套传输组成的端到端基础设施的建设要求。

在万兆个人方面，需要加快5G-Advanced技术商用化和覆盖，提供普遍的10Gbps能力，覆盖范围扩展到国家级、省级、地方级和偏远地区。加强基础设施共享政策，鼓励运营商共享物理基础设施，开放更多公共设施，激励建设基站并共享资源。

在万兆家庭方面，制定新的国家宽带规划，提供10Gbps目标，网络从GPON技术升级到10G PON技术，以及无缝升级到50G PON，升级光纤到户网络，推动预部署策略，确保公平竞争和承保义务，避免重复建设，简化审批程序，降低成本，提供免费使用公共设施的机会。

在万兆企业方面，为企业提供10Gbps能力基础设施，升级演进政务网、企业网和公众网基础设施，大规模部署Wi-Fi 7，树立标杆项目，建设高质量10Gbps园区基础设施。承载网需要保持固定移动融合，升级到400GE/800GE技术，加快IPv6和IPv6+的采用，优化数据中心互联能力。

不难看出，从个人、家庭到企业，万兆社会具有显著的经济、环境和商业价值，泛在的10Gbps网络覆盖可以对经济发展产生巨大的推动作用。预计ICT投资对沙特GDP的贡献将以6%的复合年增长率增长，到2030年将达2470亿里亚尔；随着万兆社会崭露头角，ICT对GDP贡献将再增加1%，即510亿里亚尔。数字化转型和新技术的应用将为ICT领域和其他行业创造就业机会，预计到2030年将为沙特创造大约5.3万个新的就业机会。

万兆社会亟需产业政策支持

该白皮书还概述了沙特如何通过差距分析，在2030年之前从目前的状态过渡到万兆社会，并讨论了将国家的数字能力升级到万兆社会可能带来的机会——使沙特成为真正的全球数字领导者。

沙特此次发布中东首个万兆社会白皮书，不仅是自身经济社会转型的一次冲锋号，也是沙特进一步提升其在中东乃至世界影响力的一个有力抓手。这同时给其他国家和地区发出了一个明确的信号，那就是未来数字智能世界没有传统意义上的地域限制，领先者可以获得超越疆域和国界限制的影响力和红利，甚至不排除出现赢家通吃的局面。

正可谓，天地转，光阴迫。一万年太久，只争朝夕。在石油大国沙特发力万兆社会，加速数字化转型步伐的同时，其他国家都应该积极行动起来，在产业政策上对万兆社会给予大力支持，以更好地在数字智能世界有所作为——万兆社会的建设不仅是一次技术升级，也是一项国家工程，涉及社会的方方面面，需要明确规划，加强技术研究和创新，促进产业协调发展，建立健全相关法律法规和标准体系。

(责编：董童、李源)

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