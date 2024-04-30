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华夏银行：2023年实现净利润263.63亿元 同比增长5.3%

2024年04月30日08:52 | 来源：人民网
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4月29日，华夏银行公布的2023年年度报告显示，截至报告期末，全行资产规模达42,547.66亿元，较上年末增长9.09%；报告期内，实现利润总额354.39亿元，较上年增长5.53%；实现归属于上市公司股东的净利润263.63亿元，较上年增长5.30%；不良贷款率1.67%，较上年末下降0.08个百分点。

报告提出，2023年，华夏银行对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务力度持续加大，将更多金融资源投向促进科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业，服务实体经济发展的初心更加坚定。报告期末，绿色贷款余额较上年末增长9.00%，高于各项贷款增速，绿色贷款占比持续提升。“两增”口径小微企业贷款余额较上年末增长8.77%，小微企业服务能力和水平持续提升。报告期内，累计发放金融精准帮扶贷款137.38亿元，累计为已脱贫人口提供融资服务36.15万人。

2023年，华夏银行坚持战略坚定性和策略灵活性相结合，加快推进“四大转型战略”，战略管理系统性与执行力进一步增强。紧扣“一流智慧生态银行”转型目标，积极拥抱前沿技术变革，构建数字化能力评价体系，数字化创新潜能有效激发；打造华夏财资云品牌，投产企业级数字化客户经营平台，数字化经营效能充分释放；推进数据标准体系建设，构建企业级数据分析模型管理体系；建成新一代数据敏捷交付体系，构建覆盖两地三中心的企业级综合防御体系，金融科技实力稳步增强。报告期内，该行信息科技投入同比增长4.79%、占营业收入4.34%，厅堂95%以上个人高频业务实现自助办理。同时，该行推进“行业+生态+客户”营销获客体系建设，持续深化银政合作，对公客户较上年末增长4.10%。个人存款业务持续完善基础产品体系，长效增长能力稳步提升。报告期末，该行个人存款余额较上年末增长7.83%。

此外，在风险防控方面，华夏银行推动风险管理数字化转型，加快风控数字化项目建设，迭代升级企业大数据风险识别预警系统，预警能力持续提升。深入实施资产全生命周期管理，抓实风险过程管控，加大重点领域风险管控，加快存量风险处置，全面启动特殊资产管理系统建设，精细化管理能力和不良资产处置质效持续提升。报告期末，该行关注类贷款率、不良贷款率较上年末分别下降0.04和0.08个百分点，资产质量稳中向好，高质量发展韧性进一步增强。

2024年，华夏银行将将准确把握金融高质量发展要求，积极探索服务新质生产力新模式新路径，着力推进科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”创新突破，以自身高质量发展助力经济社会高质量发展，为加快发展新质生产力、推进中国式现代化贡献华夏银行金融力量。

(责编：董童、李源)
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