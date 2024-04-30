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一季度文化企业发展稳中有进

全国规模以上文化企业营收同比增长8.5%

2024年04月30日08:58 | 来源：光明日报
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原标题：一季度文化企业发展稳中有进

本报北京4月29日电（记者董蓓）国家统计局29日发布的数据显示，一季度，全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入31057亿元，比上年同期增长8.5%，增速比2023年全年加快0.3个百分点。

一季度，文化领域行业大类实现全面增长，文化核心领域实现营业收入20921亿元，比上年同期增长10.3%。文化核心领域营业收入占全部规模以上文化企业营业收入的比重为67.4%，占比高于上年同期1.2个百分点。其中，内容创作生产、新闻信息服务、文化娱乐休闲服务、创意设计服务、文化投资运营5个行业大类营业收入增长较快，分别比上年同期增长12.0%、11.1%、10.5%、10.4%和10.4%。

一季度，文化新业态行业持续发挥带动效应，文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入12633亿元，比上年同期增长11.9%，快于全部规模以上文化企业3.4个百分点。文化新业态行业对全部规模以上文化企业营业收入增长的贡献率为55.5%。其中，互联网搜索服务、多媒体游戏动漫和数字出版软件开发、互联网广告服务3个行业小类营业收入同比增速较高，分别为25.4%、19.9%和18.5%。

一季度，规模以上文化企业实现利润总额2116亿元，比上年同期增长5.8%。从行业中类看，互联网信息服务、文化辅助用品制造、互联网文化娱乐平台等行业实现利润带动作用较为明显。

国家统计局社科文司高级统计师张鹏介绍，一季度，各地区各部门积极推进现代文化产业体系建设，文化产品供给不断丰富，文化消费潜力持续释放，文化企业发展呈现稳中有进的良好开局，文化服务业实现较快增长。

分产业类型看，文化服务业实现营业收入16331亿元，比上年同期增长10.9%，对全部规模以上文化企业营业收入增长的贡献率为66.1%。文化批发和零售业、文化制造业实现营业收入比上年同期分别增长6.8%和5.4%，增速比2023年全年分别快0.7个和4.8个百分点。

(责编：罗知之、陈键)
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