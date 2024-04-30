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19项重大科技成果亮相2024中关村论坛年会

2024年04月30日08:59 | 来源：光明日报
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原标题：19项重大科技成果亮相2024中关村论坛年会

本报北京4月29日电（记者张亚雄、董城）能够真实看到细胞形态和代谢情况的空间站双光子显微镜、实现中国创造和中国引领的电力关键核心技术、有望为全球肿瘤患者带来新治疗选择的中国创新抗肿瘤药物……4月29日，2024中关村论坛年会重大成果专场发布会在京举行，19项重大科技成果正式发布。

作为2024中关村论坛年会的重要组成部分，今年的重大成果专场发布会包括重大科技成果发布、专项发布、重要成果签约等模块。其中，重大科技成果发布模块设置“面向世界科技前沿”“面向经济主战场”“面向国家重大需求”“面向人民生命健康”四大板块，并发布19项从全国范围内300余项原创成果中遴选出来的重大科技成果，含金量十足。

具体而言，面向世界科技前沿的5项成果包括：怀柔综合性国家科学中心取得系列国际先进成果、相位同步可重构莫尔纳米激光器、存算一体智能芯片、新型蛋白聚类方法实现碱基编辑技术创新、胚胎干细胞嵌合体猴。

面向经济主战场的5项成果包括：朱雀二号液氧甲烷运载火箭、12000米特深井自动化钻机、长安链隐私计算开放平台、新一代铁基费托合成催化剂、新型电力系统分析基础工业软件。

面向国家重大需求的4项成果包括：超大规模集成的光量子芯片、里德堡原子电磁探测系统、6G通感算智技术平台及现代语义通信系统、基于植物激素平衡创制新型高产半矮秆小麦。

面向人民生命健康的5项成果包括：新一代原子磁强计脑磁图仪、时空组学技术Stereo-seq、通用型神经肽荧光探针工具包、合成生物制造底盘菌种、创新药械取得系列成果。

科技部相关负责人表示，科技部将以更大力度、更实举措支持北京市及有关方面持续办好中关村论坛，打造成为北京建设国际科技创新中心的重要交流窗口。中国将和世界各国一道肩负起时代重任，以全球视野谋划推动科技创新，加快技术转移和知识分享，让科技成果为更多人所及所享。

2024中关村论坛年会的成功举办释放了中国推动国际科技交流合作、积极融入全球创新网络的强烈信号，达成了广泛思想共识与价值认同，聚智聚资聚力更好支撑高质量发展。

在专项发布会上，北京中关村综合保税区系列成果、《深时数字地球国际大科学计划》、《2023技术聚焦》等成果同期发布。

(责编：罗知之、陈键)
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