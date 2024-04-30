人民网北京4月30日电 （记者王连香）29日，交通运输部举行4月份例行新闻发布会，介绍今年以来交通重大工程建设情况。交通运输部公路局副局长郭胜表示，综合考虑历年假期小客车免费通行政策实施情况和公路交通出行规律，初步预测，今年“五一”假期公路网运行将呈现以下特征：一是出行总量大，自驾出行比例高。预计假期期间日均全社会跨区域人员流动量达2.7亿人次以上，其中自驾出行比例将达到8成以上。

二是路网车流集中，跨省出行多。预计“五一”期间全国高速公路日均流量约为6350万辆，约为平日流量的1.8倍，流量峰值预计6700万辆，呈现省内短途与跨省中长途出行交织的特点，跨省出行较清明假期有明显增加。

三是营业性客运快速恢复，高位运行。营业性客运量预计日均将达到5700万人次，超过2023年同期水平，达2019年同期的9成，铁路、民航客运量超过2019年同期水平。

四是潮汐特征突出，拥堵时段明显。预计“五一”假期出程和返程的时间、流向分布上具有较强的方向性，前两日主要集中在上午的10时到12时，后两日下午是主要集中在16时到18时为易发生拥堵时段。

五是出游热度高，景区周边拥堵的可能性较大。预计北京、上海、广州等人口密集城市进出城及机场高速公路易发生拥堵缓行。重庆、杭州、西安、长沙、青岛等热门旅游城市周边高速公路以及通往热门景区的路段将承担较大的车流量。

郭胜表示，为更好满足今年“五一”假期重大节假日超大流量情况下公众出行需求，交通运输部将会同有关部门开展一系列疏堵保畅的务实举措：

一是原则上不安排公路养护施工作业，确需实施的，尽量采取夜间施工或快速施工的方法。

二是确保收费站收费车道全部正常开放。

三是启动轻微交通事故快速处理程序，联合公安交警等部门就重大节假日期间轻微事故快速处置、简易赔偿等事项制定完善相关政策，提高事故处置效率。

四是加强拥堵路段的监测预警和疏导管控，提前制定分级疏导管控方案，落实运行态势实时监测预警。

五是优化高速公路清障布局并实施快速清障，提前研判高速公路易拥堵、易受恶劣天气影响、事故多发的节点路段，适当加密布置临时清障救援点。

六是探索实施服务区快速服务措施，我们将指导各地在流量大的服务区适当增设移动卫生间、移动充电设施等，探索实施定量加油、充电，减少拥堵和排队。(预计今年“五一”充电需求较大的公路服务区主要集中在京津冀、长三角、珠三角等周边区域路网；服务区充电高峰时段主要集中在每天的11时至18时。)

七是挖掘现有车道通行潜力，结合收费站实际和车流特点，推广和引导货车通行高速公路最右侧车道、探索利用潮汐车道解决高速公路双向通行流量不均衡造成的拥堵等。

八是提升恶劣天气下通行保障能力，加强与公安部门的区域协调联动，及时共享通行管制等信息，遇恶劣天气避免简单“一封了之”“一禁了之”。

此外，郭胜还发布了几点提示：一是了解路况信息。假期出行前，可通过官方微信微博、交通广播、导航地图等多渠道获取路况，提前做好出行路线规划。二是关注天气变化。出行前及时了解天气情况，遇到雨雾天气、要谨记“降速、控距、亮尾”。通过急弯陡坡、雨后积水路段，要提前降低车速，不急打方向、急踩刹车，防止车辆失控侧滑侧翻。三是牢记谨慎驾驶。在高速公路上行驶时切莫随意变道或停车，错过路口时，切勿倒车或原地停留，应前往下个高速公路出口。

“五一”假期即将到来。中国交通运输部公路局副局长郭胜29日在北京透露，预计“五一”假期期间日均全社会跨区域人员流动量达2.7亿人次以上，超过2023年、2019年的同期水平，其中自驾出行比例将达到八成以上。

郭胜在当日交通运输部举行的例行新闻发布会上介绍，今年“五一”假期路网车流集中，跨省出行多。预计“五一”期间全国高速公路日均流量约为6350万辆，约为平日流量的1.8倍，流量峰值预计6700万辆，呈现省内短途与跨省中长途出行交织的特点，跨省出行较清明假期有明显增加。

据他介绍，“五一”假期，营业性客运量预计日均将达到5700万人次，超过2023年同期水平，达2019年同期的九成，铁路、民航客运量超过2019年同期水平。

郭胜还提到，由于“五一”假期出游热度高，景区周边拥堵的可能性较大。预计北京、上海、广州等人口密集城市进出城及机场高速公路易发生拥堵缓行。重庆、杭州、西安、长沙、青岛等热门旅游城市周边高速公路以及通往热门景区的路段将承担较大的车流量。

(责编：王连香、吕骞)

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