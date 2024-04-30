原标题：传统人工合成塑料可“老树发新芽”

本报合肥4月29日电（记者丁一鸣）酚醛树脂是人类历史上第一种人工合成塑料，自诞生以来已经历了一个世纪。20世纪以来，尽管高性能工程塑料的持续涌现加速了酚醛树脂的替代，但因具有机械性能、电绝缘性、防火性和化学稳定性等方面的优势，酚醛树脂在民用制品、建筑材料、装饰和军工领域中仍然占有一席之地。

近日，中国科学技术大学俞书宏院士团队在国际期刊《材料研究述评》上发表了一篇评述论文。评述论文系统地总结了该团队近15年来在酚醛基低维纳米材料和宏观新材料的设计、合成方法、结构调控和应用方面所开展的研究工作。团队利用酚、醛化学特性，例如酚的高活性、酚羟基的强电子亲和性或醛的还原能力，实现了在微观尺度上设计和控制纳米/微米结构和化学组成，从而研制了一系列结构精美的功能纳米复合材料，这些新型结构材料展现出的性能远超传统的酚醛块状产品，极大地提高了酚醛树脂的性能和附加值。团队指出，现代纳米技术的发展为这个有着百年历史的传统材料提供了“老树发新芽”的重要机遇。

该团队还开展了基于酚醛树脂复合材料的宏观尺度材料的系统性研究。通过调控聚合过程及模板制备技术，成功制备了具有轻质、多孔特性的酚醛气凝胶及其衍生气凝胶，优异的热绝缘和耐火能力使其在众多领域具有应用价值。受天然木材启发，研究团队利用冷冻铸造和热固化技术，复制了天然木材的微观结构，并通过纳米材料取代天然纤维素纳米纤维，制成了既有力学性能又具备高耐腐蚀性和隔热防火功能性的复合材料，为建筑、新能源汽车和航空航天等领域提供了新的材料选择。

该评述为酚醛树脂的未来应用和开发提供了新的视角，展望了酚醛树脂新材料的发展前景，包括绿色合成、大规模制造、可持续发展和新视角的复合材料，预示着其在多学科交叉应用领域的广阔前景。

(责编：罗知之、陈键)

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