原标题：中国科幻“出海”引关注

本报北京4月29日电（记者王美莹）近年来，国产科幻影视剧《流浪地球2》和《三体》火热“出圈”，获得全球关注。在近日举行的2024中国科幻研究中心年会暨成果发布会上，相关数据显示：中国科幻的全球搜索热度2023年达到峰值，比2018年高出近37倍。中国科幻正在成为中国文化“走出去”中新崛起的重要力量。

会上发布的《中国科幻海外传播报告（2018—2023年）》显示，中国科幻作品海外搜索热度和主流媒体报道数量均呈逐年上升趋势，北美洲和亚洲媒体对中国科幻关注度相对更高。随着中国科幻产业的发展，对外传播的产品形态愈发多元化，媒体关注焦点从纸媒科幻文学拓展到科幻游戏、科幻影视等方面。

在中国科普研究所所长、中国科幻研究中心主任王挺看来，进一步开发游戏IP，拓展海外市场，提升中华文化影响力，是今后科幻游戏布局的重点方向。综合分析传播指数显示，科幻游戏IP平均海外传播指数高达82.73，远远高于科幻影视（70.44）和科幻文学（64.76）。中国科幻游戏在海外获得了较好的传播度和市场认可度。

“三体”作为科幻超级IP，是中国科幻“出海”的主力军。会上同时发布的《“三体”IP出海观察报告》显示，从海外互联网搜索热度趋势看，2014年到2023年，“三体”的全球搜索热度呈现波动上升趋势，2020年至2022年的全球搜索热度分别为232、196、359，并在2023年达到峰值625。

南方科技大学科学与人类想象力研究中心主任吴岩介绍，77.5%的海外受访者观看原创国产电视剧《三体》后想要进一步了解中国，美国受访者想了解的意愿最强，占比达85.9%。调查中意愿最低的国家仍有超七成受访者想进一步了解中国。根据调查数据，分别有45.4%、47.9%和49.6%的海外受访者认同“中国科幻作品增强了我对中国科技发展的良好印象”“中国科幻作品增强了我对中国文化的良好印象”和“中国科幻作品展现了‘人类命运共同体’的价值观念”的说法。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经