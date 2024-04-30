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“五一”假期

铁路运输预计发送旅客1.44亿人次

2024年04月30日09:02 | 来源：光明日报
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原标题：铁路运输预计发送旅客1.44亿人次

本报北京4月29日电 记者訾谦从中国国家铁路集团有限公司获悉，铁路“五一”假期运输29日全面启动，5月6日结束，为期8天，全国铁路预计发送旅客1.44亿人次，日均发送旅客1800万人次；5月1日为客流最高峰日，预计发送旅客约2100万人次。

国铁集团运输部负责人介绍，从铁路12306预售情况来看，预计长假首尾长途客流为主、中间短途客流为主，其中，北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、武汉、西安、南京等热点旅游城市和北京至上海、西安至成都、广州至南宁、北京至呼和浩特、北京至太原等热门区间客流相对集中。

“五一”期间，全国铁路实行高峰线运行图，统筹高铁和普速运力资源，日均开行旅客列车12000余列，较日常增加1800余列。铁路部门组织各地运用铁路12306大数据，实时跟踪假日客流运行情况，灵活增开管内临时旅客列车，满足中短途旅客出行需求；在热门旅游城市间开行各具特色的旅游专列，与景区、酒店联动，打造消费新场景，助力假日旅游经济发展。继续开好公益性“慢火车”和乡村振兴列车，方便沿线群众出行。

在便民服务方面，铁路部门用好12306候补购票、在线选铺等功能，兼顾长途和短途旅客出行需求，科学制定售票策略，采取有效措施防范和遏制第三方平台恶意抢票行为，保障铁路12306系统安全平稳运行；全面优化换乘流线，增设进出站通道，做好老幼病残孕重点旅客服务，强化线上预约管理，提高线下响应效率，提供绿色通道和爱心服务；优化站车餐饮服务，丰富食品种类，提升口感品质，实行优惠价格，努力为旅客提供“一盒好饭”；加强与公交、地铁、出租车等交通方式协同联动，确保有序接驳。

为应对突发客流，铁路部门在全国铁路各枢纽地区储备了一定数量的备用客车车辆和乘务人员，随时准备上线运行，做到应急有备。提前开展设备线路、接触网、通信信号、动车组等设备设施检修维护，确保假日运输期间状态良好。针对极端天气、设备故障等突发事件场景，完善工作预案，加强实战演练，全面提升应急处置能力，确保铁路大动脉安全畅通，最大限度降低对运输秩序和旅客出行的影响。

(责编：罗知之、陈键)
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