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中国—厄瓜多尔自由贸易协定5月1日生效

2024年04月30日09:02 | 来源：光明日报
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原标题：中国—厄瓜多尔自由贸易协定5月1日生效

本报北京4月29日电 记者张翼29日从商务部获悉，《中华人民共和国政府和厄瓜多尔共和国政府自由贸易协定》于2023年5月11日签署。目前，中厄双方均已完成各自国内核准程序，协定将于2024年5月1日正式生效。

商务部国际司负责人表示，中厄自贸协定生效实施将提升两国间贸易投资自由化便利化水平，进一步激发贸易投资合作潜力，推动双边经贸合作全方位提质升级，增进两国企业和人民福祉。

协定生效后，中厄双方将分别对约90%的税目逐步相互取消关税，涵盖彼此主要出口产品，其中，约60%的税目在协定生效当天立即取消关税。中国的塑料制品、化学纤维、钢铁制品、机械器具、电气设备、家具装饰、汽车及零部件、锂电池等大多数产品进入厄瓜多尔市场时，厄方进口关税将从目前的5%～40%逐步削减至零。同时，厄瓜多尔的香蕉、对虾、鱼、鱼油、鲜花和干花、可可、咖啡等产品进入中国市场时，中方进口关税也将从目前的5%～20%逐步削减至零。中厄两国逐步相互取消关税，将对扩大双边贸易、促进产业链融合及相互投资起到重要作用，两国消费者也将享受到更加优惠、多样的优质进口产品。

同时，中厄之间贸易便利化水平也将进一步提升。协定生效实施后，将为中厄经贸合作建立新的制度性安排。在原产地规则、海关程序和贸易便利化、卫生与植物卫生措施、技术性贸易壁垒、投资合作、电子商务、竞争、经济合作等领域，双方将在自贸协定框架下建立更加紧密的沟通合作机制，促进相关规则规制的相互协调。在贸易救济、争端解决等机制保障方面，双方在世贸组织规则基础上，对采取相关措施的标准、程序和要求等作出了更加明确细化的规定。这些制度性安排和交流合作机制将为两国企业深化贸易投资合作创造更加便利、透明、稳定的营商环境。

目前，协定文本和附件已通过中国自由贸易区服务网（http://fta.mofcom.gov.cn）公布，企业和个人都可以在网上查询协定的具体内容。商务部国际司负责人建议企业主动了解协定条款，积极研究有关产品的关税减让安排、原产地规则以及原产地证书的申领程序和要求，用足用好协定优惠安排。

(责编：罗知之、陈键)
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