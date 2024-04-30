人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2024中关村论坛热点观察

把握关键机遇期 加快推进氢能产业高质量发展

2024年04月30日08:52 | 来源：人民网
小字号

 人民网北京4月30日电 （记者许维娜）氢能产业是我国战略性新兴产业的重点发展方向，也是未来产业领域大力培育的方向。如何把握“十四五”氢能发展新机遇成为业界关注焦点。

2024中关村论坛年会期间，在“氢能产业科技创新发展论坛”上，与会嘉宾表示，全球氢能布局加速，氢能作为清洁低碳能源的重要性日益凸显。应积极探索以氢能为核心的能源结构优化升级之路，推动国家能源结构向清洁低碳转型，助力我国加速进入“氢能2.0时代”。

“当前，中国氢能产业取得长足进步，已基本构建起较为完善的氢能‘制－储－输－用’全产业链，正全面进入提质增效发展的新阶段。”工业和信息化部副部长单忠德在致辞中介绍，我国在氢能领域取得了一批重大成果，例如研发了工业用储氢材料、离子交换膜等一批关键材料，培育形成了一批高水平创新型企业等。

单忠德表示，氢能产业作为典型的未来产业，仍处于产业化发展初期。下一步，工业和信息化部将从科技创新、迭代应用、政策支持三方面发力，持续完善氢能技术创新体系，进一步拓展氢能应用场景，深化国际合作，不断推动氢能产业高质量发展，加快培育发展新质生产力。

中国工程院院士陈学东表示，氢能作为能源转型的重要载体，以及实现碳达峰、碳中和目标的关键解决方案，具有重要地位。当前，中国在氢能储运装备技术方面取得了一系列进展，但也要清楚地看到该方面仍然存在的挑战。

论坛上，清华大学教授、燃料电池与储能研究中心主任、中关村氢能产业联盟常务副理事长韩敏芳还分享了固体氧化物燃料电池（SOFC）技术的多领域应用及发展前景。她表示，SOFC技术作为一种高效的清洁能源解决方案，其发展前景备受关注，发展具有自主知识产权的SOCF技术，对解决“卡脖子”问题、推动国家科技创新和经济发展具有重要的战略意义。

作为国际科技创新中心，近年来，北京聚焦制、储、运、加、用产业链全环节，在发展氢能产业方面持续发力。

“氢能作为实现多领域深度清洁脱碳的重要载体，是实现‘双碳’目标的重要支撑。”北京市市政府副秘书长许心超表示，发展氢能产业，是北京市应对气候变化、培育新质生产力、实现绿色可持续发展的重要战略选择。

许心超介绍，下一步，北京市将进一步发挥国际科创中心作用，统筹推进氢能领域政策创新、产业培育、场景开放和设施建设，积极推动氢能产业的跨区域、集群化的协同发展，构建国内领先、国际一流的氢能发展先行区、示范区，促进经济社会发展全面绿色转型，努力在全国碳达峰碳中和行动中发挥示范引领作用。（实习生张艺弛对本文亦有贡献）

【相关阅读】

立足创新发展 多方加快建设高质量知识产权生态

科学离不开国际交流与合作 让科技发展造福全人类

提升数据安全治理能力 推动国际法治合作成共识

凝聚“她力量” 科技创新呼吁更多“她智慧”

筑牢法治根基 良法善治为科技发展保驾护航

(责编：王震、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
追光的你 | 劳动者的荣光：唯有实干 不负担当
　　在我们周围，每一位普通的劳动者都在静静地坚守着他们的岗位，他们用汗水致敬自己的责任，以勤奋点缀社会。 劳动者的荣光，在于他们的奉献与坚持。…
把握关键机遇期 加快推进氢能产业高质量发展
　　人民网北京4月30日电 （记者许维娜）氢能产业是我国战略性新兴产业的重点发展方向，也是未来产业领域大力培育的方向。如何把握“十四五”氢能发展新机遇成为业界关注焦点。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部