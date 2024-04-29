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2024中关村论坛热点观察

凝聚“她力量” 科技创新呼吁更多“她智慧”

2024年04月29日10:52 | 来源：人民网
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人民网北京4月29日电 （记者许维娜）在每一轮科技浪潮中，女性都是不可或缺的力量。在2024中关村论坛年会举办期间，“她力量”愈发出彩。

在“全球科技女性创新论坛”上，与会嘉宾表示，女性是科学研究队伍中的一支关键力量，推动女性科研人员成长发展是推动中国科学技术事业持续发展的重要保障。

全国妇联副主席、书记处第一书记黄晓薇称，开创美好生活离不开妇女事业全面进步，也需要广大妇女贡献更多智慧和力量。广大妇女应携起手来，加强交流沟通，深化务实合作，为科技创新领域注入更多“她力量”，为推动构建人类命运共同体作出巾帼更大贡献。

妇女是科技创新的受益者、共享者，更是科技事业蓬勃发展的参与者、贡献者。

科技部党组成员、副部长、秘书长林新表示，科技部将加强对女科技工作者全职业周期、全创新链条的培养使用，坚持教育发展、科技创新、人才培养一体发展，持续完善女科技工作者支撑保障政策体系，鼓励其参与国际交流，支持女科技工作者心无旁骛开展科学研究、勇攀科技高峰。

中国科学院院士、发展中国家科学院院士，中国科学院生物物理研究所研究员王志珍认为，女性需要在同等条件下受到平等对待。她表示，允许孕哺期女性延长项目周期、提高女性专家评审的参与度等同等条件下的女性优先具体措施，为更多青年女性科技人员获得项目资助、开展基础研究、培养造就更多女性科技领军人才提供了有力支持。

北京市委副书记刘伟表示，北京市以首善标准扎实推进“科技创新巾帼行动——北京行动”，在出台支持政策、探索多元培养模式、搭建成果转化平台、提供精准服务等方面充分关注女科技工作者需求。未来将持续优化创新生态，全方位助力女科技人才拥有更大发展空间，发挥更大作用。

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(责编：王震、吕骞)
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