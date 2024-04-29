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2024中关村论坛热点观察

筑牢法治根基 良法善治为科技发展保驾护航

2024年04月29日14:22 | 来源：人民网
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人民网北京4月29日电 （记者许维娜）科技日新月异，对法治建设带来新的挑战与要求。如何用法治建设为科技发展保驾护航成为业界关注的焦点。

2024中关村论坛年会期间，在“科技与法治论坛”上，围绕“良法善治护航科技创新发展”这一主题，与会嘉宾表示，为防范科技风险，促进科技发展，需加强法治建设，对技术新情况、新问题进行有效管理与规范。

中国人民大学副校长王轶表示，进入智能时代，法治需要回应的科技治理领域不断延伸，这需要广大科技法治专家和实务工作者一同努力，共同应对科技法治治理领域问题，为全人类追求更加美好的未来贡献智慧。

“应优化科技创新生态法治保障，助推新质生产力加快发展。”中国科学院科技战略咨询研究院院长潘教峰表示，要运用科技创新“3+5”框架体系，系统设计科技支撑引领新质生产力发展的战略和政策体系，不断通过立法优化科技创新环境。

当前，北京正全力推动国际科技创新中心建设，积极运用法治思维和法治方式推进科技创新工作意义重大。

司法部公共法律服务管理局局长杨向斌表示，北京是涉外法治建设的重要阵地，希望北京能进一步发挥优势，建设以精准法治供给护航科技创新发展的新高地，打造以优质法律服务保障高质量发展的新模式，树立以涉外法治助推高水平对外开放的新标杆。

北京市政府副秘书长尹航介绍，未来，北京将协同推进科技与法治创新，加快形成高质量发展新势能；充分利用首都人才优势，不断增强高质量发展新动能；积极开展国际交流合作，高效汇聚高质量发展新智能。

记者还了解到，《北京国际科技创新中心建设条例》（以下简称《条例》）于今年3月1日起正式施行，这是北京国际科创中心建设方向性、基础性、综合性的重要地方性法规，也是北京推进“四个中心”功能建设方面具有标志性意义的成果。

对此，北京市人大常委会法制工作委员会主任王荣梅对《条例》内容进行了立法解读。王荣梅介绍，《条例》共7章76条，围绕“建设怎样的科创中心，怎样建设科创中心”，对科技创新建设目标、工作原则、规划布局、创新主体与创新活动、创新人才、创新生态、国际开放合作等方面的主要制度作出了规定。

科技是“百宝箱”，助力法治建设提质增效；法治是“压舱石”，保障科技创新健康发展。北京市司法局党委书记、局长崔杨表示，期待以本次论坛为契机，加强交流与合作，以法治力量筑牢科技创新根本基石，共同促进以法治护航科技创新高效发展，让科技创新在良法善治的轨道上加速奔跑。（实习生张艺弛对本文亦有贡献）

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(责编：王震、吕骞)
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