黄盛

灵活运用并购重组、上市融资、产业协同、联合攻关等方式发展战略性新兴产业；发展形势紧迫的产业更多采取收购兼并等方式快速进入；积极考虑并推进促进更高水平履行功能使命、更大范围提高资源配置效率的重大战略性、结构性重组；龙头企业要沿着产业链主动谋划推动重组整合……

国务院国资委4月28日在湖南株洲召开国有企业改革深化提升行动现场推进会，明确下一步深化国企改革推进、发展新质生产力的工作重点。

据介绍，今年是深入实施国有企业改革深化提升行动承上启下的关键一年，要确保年底前完成70%以上主体任务。国务院国资委党委委员、副主任王宏志在上述推进会上表示，各中央企业、各地要按照中央关于发展新质生产力的部署要求，重新审视、调整优化改革组织推进的方法路径和具体措施，全力以赴推动国有企业改革深化提升行动取得新成效。

“国务院国资委将以更大力度的改革，推动加快培育和发展新质生产力。”在王宏志看来，深化国企改革推动发展新质生产力需要重点把握以下几个问题：要完善国有企业科技创新体制机制，打通发展新质生产力的堵点卡点；坚持战略性新兴产业和传统产业“两端”发力，在发展新质生产力中发挥产业引领支撑作用；要推动重组整合实现要素畅通流动，为发展新质生产力提供资源支撑；要形神兼备深化市场化机制改革，增强发展新质生产力的活力动力。

其中，围绕加快发展战略性新兴产业和推动传统产业转型升级，王宏志表示，要集聚优势资源发展战略性新兴产业，在结合实际找准产业切入点的基础上，坚持有进有退、调整结构，通过盘活低效无效资产、闲置土地等方式，腾挪出资源空间；要强化数智网络赋能传统产业，行业龙头企业加快实施“AI+”专项行动，充分发挥应用场景多的优势，带头抢抓人工智能赋能传统产业的机遇；实施更有针对性支持举措，考虑部分战略性新兴产业和未来产业发展必经的“战略亏损期”，对这些产业和相关基金，区分初创期、成长期和成熟期等不同发展阶段，实施差异化、长周期的考核评价和中长期激励机制。

中国企业改革与发展研究会研究员吴刚梁向人民网记者表示，今年是国企改革承上启下的关键一年，改革是以增强核心功能和提高核心竞争力为重点，一方面，要在三年行动的基础上深化体制机制性改革；另一方面，要围绕新使命新任务，推进功能使命性改革，发挥国有企业科技创新、产业控制与安全支撑的作用。

吴刚梁认为，生产关系必须与生产力相适应。构建新型生产关系，要形成一种能够适应和促进产业发展的生产关系。对国资国企来说，就是要进一步深化改革，解决当前制约产业发展的各种体制机制弊端。

(责编：王震、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经