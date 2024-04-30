原标题：全国一季度完成交通固定资产投资7125亿元

本报北京4月29日电 记者訾谦从交通运输部29日举行的例行新闻发布会获悉，今年一季度，全国完成交通固定资产投资7125亿元，投资规模保持高位运行，为推动经济回升向好提供坚实保障。

“交通重大工程具有单体投资多、社会影响大、带动作用强的特点，是扩内需、稳增长、促就业的重要领域之一。”交通运输部综合规划司副司长侯振兴介绍，今年以来，交通运输部印发系列政策文件，指导各地加强项目储备、提高前期工作质量、加快重大项目建设，形成“在建一批、新开一批、储备一批”的良性循环，联合财政部下达交通运输专项转移支付资金，发挥中央资金的引领和带动作用，强化资金要素保障。

据悉，国家“十四五”规划的102项重大工程中，涉及交通运输的项目开工、完工超过260个，总投资超过1.3万亿元。下一步，在推进重大工程项目建设方面，交通运输部将进一步优化流程，提高效率，压缩审查审批时间。同时，积极推进基础设施数字化升级、绿色低碳转型、大规模设备更新等一系列工作，不断发掘符合新质生产力方向的增长点。

(责编：罗知之、陈键)

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